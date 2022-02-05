Роспотребнадзор отменил изоляцию для контактировавших с больными COVID-19

С 6 февраля тем, кто контактировал с больными COVID-19, не придется сидеть на самоизоляции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постановление Роспотребнадзора.

Кроме того, если лечение пациента составляет более семи дней, то для выписки ему теперь не требуется отрицательный тест.

Об отмене карантина для этой категории граждан говорили Владимир Путин и глава Роспотребнадзора Анна Попова 3 февраля. Она заявила, что ограничение контактов при «Омикроне» «просто теряет смысл».

В ноябре 2021 года Роспотребнадзор разрешил привитым от коронавируса не изолироваться после контакта с заболевшим.

В январе заболевшим COVID-19 сократили карантин с двух недель до семи дней.