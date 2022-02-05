Дэвид Линч сыграет в фильме Стивена Спилберга «Фабельманы»

Американский режиссер Дэвид Линч, известный как автор «Твин Пикса», «Малхолланд Драйв» и «Человека-слона», снимется в фильме Стивена Спилберга «Фабельманы». Об этом сообщил Variety.

Какую роль исполнит Линч, не раскрывается. Работа над «Фабельманами» станет первым совместным опытом творчества для Линча и Спилберга. Ранее Линч выступал в качестве актера в сериале «Твин Пикс», а также фильме «Счастливчик».

Помимо Линча, в «Фабельманах» сыграют Мишель Уильямс, Сет Роген, Пол Дано, Джулия Баттерс и Габриэль ЛаБель, а также Джадд Хирш, Сэм Рехнер, Оакс Фегли, Хлоя Ист, Джеанни Берлин, Робин Бартлетт, Джонатан Хадари и Изабелль Кусман.

Фильм будет частично основан на биографии самого Спилберга. Уильямс и Дано исполнят роли, вдохновленные образами родителей постановщика. ЛаБелль сыграет в фильме режиссера Сэмми, чей персонаж базируется на личности Спилберга. Роген предстанет в образе дяди Сэмми, а Баттерс — сестры режиссера Анны.

Спилберг выступит сценаристом и режиссером проекта. Над сценарием ленты также будет работать Тони Кушнер («Искусственный интеллект»). Ранее Спилберг и Кушнер сотрудничали на съемках «Вестсайдской истории», «Мюнхена» и «Линкольна».

Оба автора стали продюсерами проекта наряду с Кристи Макоско Кригер. «Фабельманов» выпустит киностудия Universal. Премьера состоится 23 ноября 2022 года, в преддверии отмечаемого в США Дня благодарения.