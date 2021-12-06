Фильм Стивена Спилберга «Фабельманы» выйдет в ноябре 2022 года

Новый фильм режиссера Стивена Спилберга под названием «Фабельманы» выйдет в прокат 23 ноября 2022 года, в преддверии отмечаемого в США Дня благодарения. Об этом сообщил Deadline.

Картина будет основана частично на событиях из детства Спилберга. Режиссер выступил постановщиком фильма, а также написал его сценарий совместно с Тони Кушнером. Оба автора стали продюсерами проекта наряду с Кристи Макоско Кригер.

В ленте появятся Мишель Уильямс, Пол Дано, Сет Роген и Габриэль ЛаБелль. Уильямс сыграет персонажа, прототипом которого стала мать Спилберга, образы Дано и Рогена будут основаны на личностях отца и дяди кинематографиста.

«Фабельманов» выпустит киностудия Universal. Премьера картины намечена на те же даты, в которые на экраны выйдет проект MGM и United Artist Releasing «Крид 3», а также безымянная анимационная лента Disney.

В ближайшее время в кинотеатрах также появится еще один фильм Спилберга — мюзикл «Вестсайдская история». Об этом релизе, а также других премьерах декабря «Афиша Daily» рассказывала здесь.