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Курьеры Delivery Club помогут отряду «ЛизаАлерт» в поиске пропавших людей

Семён Гудошников
Сегодня в 8:17

Delivery Club и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» договорились о сотрудничестве. Курьеры сервиса будут получать ориентировки о пропавших людях и инструкции, как им помочь. Об этом «Афише Daily» рассказали представители Delivery Club.

На первом этапе ориентировки будут получать курьеры в 31 крупнейшем городе страны. В дальнейшем географию проекта расширят на всю территорию России, где работает сервис. В первую очередь информацию о пропавших людях будут отправлять курьерам, которые доставляют заказы в районе, где в последний раз был замечен человек.

«Прямо в эту минуту на улицах находятся несколько десятков тысяч сотрудничающих с нами курьеров. Они проходят через пешеходные переходы, дворы, заходят в подъезды, торговые центры. Они видят гораздо больше обычного человека, едущего из дома на работу и обратно. И наши курьеры, и курьеры других компаний не раз помогали людям, попавшим в сложные ситуации. За последние годы они стали важной частью городской среды, поэтому сотрудничество с отрядом „ЛизаАлерт“ показалось нам логичными и правильным шагом», — сказали в пресс-службе Delivery Club.

Ежегодно, по данным «ЛизаАлерт», в России пропадает около 180 тыс. человек, из которых 20 тыс. не находят. В отряд поступает примерно 25% всех заявок о пропаже людей.

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» основан в 2010 году. Сейчас в нем состоят около 30 тыс. добровольцев. Присоединиться к ним может каждый человек старше 18 лет. Горячая линия отряда: 8 800 700 54 52. Добровольцы начинают поиск только при наличии заявления в полицию. Исключением могут быть лишь случаи, когда позвонил человек, который сам потерялся.

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