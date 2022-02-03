«ЛизаАлерт»: каждый год в России пропадает около 180 тыс. человек

В России ежегодно пропадают около 180 тыс. человек, из которых 20 тыс. не находят. Об этом рассказал РИА «Новости» координатор поисково-спасательного отряда «ЛиазАлерт», депутат Госдумы Олег Леонов.

В «ЛизаАлерт», по его словам, поступает около 25% всех заявок о пропаже людей. В прошлом году их было около 42 727, из которых 31 603 закончились тем, что человека удалось найти живым. 3 131 пропавшего обнаружили погибшим, 1 655 человек найти не смогли. Годом ранее, в 2020-м, в отряд поступило 31 985 заявок, 23 426 человек нашли живыми, 2 994 человека погибли до обнаружения, 979 не найдены.

Чаще пропадают мужчины, чем женщины, а заявок из городов в 4 раза больше, чем из сел и деревень. «В 2021 году больше всего заявок поступило на поиск людей 18-64 лет, чаще пропадают мужчины в возрасте 25-45 лет, но самая значимая и опасная категория — это люди старше 65 лет, на эту категорию приходится 8,7 тысячи человек. На поиск детей поступило 8,5 тысячи заявок», — сказал Леонов.

По его словам, пожилых людей искать тяжелее из‑за их дезориентированности и поскольку они на улицах вызывают меньше вопросов. А вот детей искать чуть проще, потому что на них, если они одни, обращают больше внимания.

Также на поиски влияют погодные условия. «Зимой должна быть быстрая скорость реакции. Когда пропадает человек в природной среде, то мы бросаем все силы на поиски, потому что счет идет на часы, возможны обморожения, если вовремя не найти человека, или человек может вообще замерзнуть», — пояснил координатор отряда. Пик заявок приходится на июль–сентябрь — в это время в лесах появляются грибы, и там пропадает огромное количество людей.

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» основан в 2010 году. По данным Леонова, сейчас в нем состоят около 30 тыс. добровольцев. Присоединиться к ним может каждый старше 18 лет. Горячая линия отряда 8(800)700-5452. Добровольцы начинают поиск только при наличии заявления в полицию. Исключением могут быть лишь случаи, когда позвонил человек, который сам потерялся.