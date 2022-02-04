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RHCP вернулись! С новым синглом, сюрреалистичным клипом и анонсом альбома (первым за шесть лет)

Семён Гудошников
Сегодня в 11:27

Red Hot Chili Peppers выпустят свой 12-й альбом Unlimited Love 1 апреля. Как отмечает The Rolling Stones, он станет первой студийной пластинкой с 2016 года и первой, записанной с гитаристом Джоном Фрушанте, с 2006-го, когда свет увидел знаковый «Stadium Arcadium».

«Наша единственная цель — раствориться в музыке. Мы потратили тысячи часов, в одиночку и вместе, оттачивая свое мастерство и помогая друг другу, чтобы сделать лучший альбом, на который мы способны», — говорится в заявлении группы.

Одновременно RHCP выпустили дебютный сингл с пластинки, «Black Summer», и клип на него, снятый Деборой Чоу. В нем музыканты играют на фоне сюрреалистичных локаций — леса, покрытого льдом океана, космоса, дорожных развязок, перевернутой пустыни.

Джон Фрушанте решил вернуться в RHCP в конце 2019 года. С ним группа записала знаменитые «Californication» (1999), «By the Way» (2002) и «Stadium Arcadium» (2006), за который музыканты получили четыре «Грэмми».

В феврале 2020-го RHCP отыграли первый за 13 лет концерт с Фрушанте, а в сентябре прошлого года анонсировали мировой тур в пародийном выпуске новостей. Он стартует в этом июле.

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