RHCP вернулись! С новым синглом, сюрреалистичным клипом и анонсом альбома (первым за шесть лет)

Red Hot Chili Peppers выпустят свой 12-й альбом Unlimited Love 1 апреля. Как отмечает The Rolling Stones, он станет первой студийной пластинкой с 2016 года и первой, записанной с гитаристом Джоном Фрушанте, с 2006-го, когда свет увидел знаковый «Stadium Arcadium».

«Наша единственная цель — раствориться в музыке. Мы потратили тысячи часов, в одиночку и вместе, оттачивая свое мастерство и помогая друг другу, чтобы сделать лучший альбом, на который мы способны», — говорится в заявлении группы.

Одновременно RHCP выпустили дебютный сингл с пластинки, «Black Summer», и клип на него, снятый Деборой Чоу. В нем музыканты играют на фоне сюрреалистичных локаций — леса, покрытого льдом океана, космоса, дорожных развязок, перевернутой пустыни.