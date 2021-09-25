Red Hot Chili Peppers анонсировали мировой тур в пародийном выпуске новостей

Американская альтернативная рок-группа Red Hot Chili Peppers анонсировала мировой тур в 2022 году. Музыканты сделали это оригинальным образом, сняв пародийный новостной выпуск на ютьюб.

В ролике ведущие вымышленного канала Khot, которых сыграли вокалист Энтони Кидис и бис-гитарист Фли, поделились особо важными новостями. Например, что цена на орешки к пиву резко снизилась, а половина человечества сварится заживо к четвергу. Следом за этим показали погодную сводку, в которой барабанщик группы Чед Смит рассказал о прекрасной погоде в Калифорнии и красоте ведущих.

После фейковых новостей в студию пришел гитарист Джон Фрушанте. Он объявил, что Red Hot Chili Peppers отправится в тур с 22 июня 2022 года. Ведущие бурно отреагировали на новость, разбрасывая по студии стулья.