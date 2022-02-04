Джулия Робертс, Шон Пенн и Уотергейтский скандал в тизере сериала «Gaslit»

Они сыграли в политическом триллере генерального прокурора Джона Митчелла и его жену Марту. Именно Марта стала первым человеком, который предал огласке ситуацию с незаконной «прослушкой» членов Демократической партии США .

В сети появился тизер сериала «Gaslit», действие которого разворачивается вокруг знаменитого Уотергейтского скандала. Главные роли в шоу исполнили Шон Пенн и Джулия Робертс .

Ее заявления о причастности президента Ричарда Никсона к Уотергейтскому скандалу привели к импичменту лидера страны, а также разрушили личное счастье Марты и Джона Митчеллов. Скандал поставил перед прокурором выбор: супруга или верность главе США.

«„Gaslit“ — это история Уотергейта, которую вы раньше никогда не слышали. В центре шоу — Марта Митчелл, вряд ли похожая на разоблачителя, которая оказалась первым человеком, который широко заявил о скандале, и в итоге стала объектом злобной клеветнической кампании Белого дома, частично проводимой ее собственным любимым мужем», — сказал шоураннер Робби Пикеринг.

Он отметил, что целью телепроекта было «привнести настоящую человечность в эту тему и раскрыть историю более богато и правдоподобно, нежели могли стандартные политические драмы, в центре которых находились мужчины».

«Я не могу дождаться, когда зрители увидят необыкновенные работы этого замечательного ансамбля, возглавляемого Джулией Робертс, которая воплотила в жизнь эту захватывающую, немыслимо странную историю о браке, любви, предательстве и в конечном счете надежде», — добавил Пикеринг.

Помимо Робертс и Пенна, в шоу снялись Паттон Освальт, Карлос Вальдес, Нэт Факсон, Эринн Хейс, Патрик Уокер, Рафаэль Сбарж, Крис Коннер, Энн Дудек, Брайан Герахти, Нельсон Франклин, Рид Даймонд, Джонни Берхтольд, Адам Рэй, Билли Смил, Эллисон Толман и другие.

Режиссером сериала выступил Мэтт Росс. Он вместе с Пикерингом также стал продюсером «Gaslit». Также над проектом работали Сэм Исмаил, Чад Гамильтон, Лиза Гиллан и Мариса Йерес Гилл. Шоу основано на подкасте «Show Burn». Его премьера состоится 24 апреля на Starz.