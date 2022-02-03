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Кори Тейлор заявил, что новый альбом Slipknot почти готов и выйдет через три месяца

Денис Ламехов
Вчера в 23:07

Фронтмен американской ню-метал-группы Slipknot Кори Тейлор заявил, что новый альбом команды почти готов. Его слова приводит издание Kerrang!

«[Пластинку] осталось только свести, сейчас этот процесс идет. <…> Обложка готова, мы только что определились с названием. Надеюсь, что через три месяца — ладно, даже меньше — мы выпустим сингл. И через три месяца с текущего момента мы выпустим альбом», — заявил лидер коллектива.

Он также описал звучание будущей пластинки: «Альбом будет мрачнее, чем „We Are Not Your Kind“, но он будет мелодичным. Я говорю всем, что он похож на тяжелую версию „Vol. 3“. Много текстур, много слоев».

В ноябре 2021 года Slipknot выпустили первый за два года трек «The Chapeltown Rag». По словам Кори Тейлора, композиция посвящена феномену фейк-ньюс, манипуляциям СМИ и соцсетей, а также зависимости человека от киберпространства.

Последняя пластинка Slipknot «We Are Not Your Kind» увидела свет в 2019 году. «В то время как индустрия движется к синглам, мы хотели сделать настоящий альбом от начала и до конца», — заявил тогда гитарист группы Джим Рут.

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