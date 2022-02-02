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Путин назначил Наталью Поклонскую замглавы Россотрудничества

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:51

Президент Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую заместителем главы по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества). Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«Назначить Поклонскую Наталью Владимировну заместителем руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — сказано в документе.

13 октября 2021 года Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде. Она так прокомментировала новую должность: «Я очень рада назначению. Я ждала это назначение. Мне нравится эта работа. Я благодарна президенту, что он доверил мне такой ответственный участок работы. Сбылась моя мечта о дипломатической работе».

19 января 2022 года Поклонская сообщила, что не будет вступать в должность, поскольку «изменились личные обстоятельства». С какими именно личными обстоятельствами связано ее решение, не уточняется.

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