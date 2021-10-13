Путин назначил Наталью Поклонскую послом России в Кабо-Верде

Экс-прокурор Республики Крым Наталья Поклонская, занимавшая в последнее время пост зампредседателя думского комитета по международным делам, назначена послом России в Кабо-Верде. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ можно найти на портале нормативно-правовых актов.

Другим указом Путин освободил от должности посла в островной республике Владимира Соколенко.

Сама Поклонская так прокомментировала свою новую должность: «Я очень рада назначению. Я ждала это назначение. Мне нравится эта работа. Я благодарна президенту, что он доверил мне такой ответственный участок работы. Сбылась моя мечта о дипломатической работе»

О планах назначить Поклонскую послом в Кабо-Верде РБК со ссылкой на источники в Госдуме написал в конце августа. Собеседники издания говорили, что экс-прокурора Крыма из‑за ее не вполне системного поведения не хотели видеть в Думе ни администрация президента, ни «Единая Россия», ни руководство Крыма.

Тогда Поклонская свое возможное назначение комментировать не стала. Однако инсайдеры говорили, что с депутатом (уже бывшим) консультировались относительно ее будущего трудоустройства, и работа на дипломатическом поприще была ее собственным пожеланием.

Кабо-Верде — небольшое островное государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане. По данным российского МИДа, в 2018 году товарооборот между странами составил 2,4 млн долларов, в 2019-м — 59,7 тыс. долларов. Основные товары кабо-вердианского экспорта — мясные и рыбные консервы, рыба и морепродукты. На конец 2019 года в Кабо-Верде проживали 58 граждан России.