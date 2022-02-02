The Guardian: ФБР признало покупку шпионской программы Pegasus компании NSO Group

Федеральное бюро расследований США признало, что купило шпионскую программу Pegasus компании NSO Group, сообщает The Guardian со ссылкой на письмо американского ведомства.

Согласно информации издания, ФБР приобрело «ограниченную версию» только для «тестирования и оценки продукта». В бюро планировали «быть в курсе новых технологий и методов шпионажа», пишет газета.

По данным The Guardian, ведомство никогда не использовало Pegasus для расследований. Неназванный собеседник издания в ФБР заявил: «Они вообще им не пользовались. Кажется, даже не включали. Но они продолжали оплачивать лицензию и намеревались обновить ее».

«Это был тестовый проект сроком на год, он стоил порядка 5 млн долларов», — отметил источник. Он добавил, что в итоге ведомство приобрело лицензию вновь — это обошлось еще в 4 млн долларов.

О том, что Pegasus был приобретен ФБР, в 2019 году рассказала газета The New York Times. Издание называло программу «самым мощным кибероружием в мире» и сообщало, что с ее помощью можно получить доступ к любым данным на смартфоне, включая сообщения и фото, а также к камере и микрофону.

В середине сентября 2021-го Apple устранила уязвимость, позволявшую Pegasus взламывать айфоны, а 23 ноября подала в суд на NSO Group. По данным СМИ, власти разных стран с помощью этого софта следили за политиками, правозащитниками и журналистами.