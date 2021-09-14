Apple устранила уязвимость, позволявшую шпионской программе Pegasus взламывать айфоны

Корпорация Apple выпустила обновление для своих операционных систем, которое должно закрыть уязвимость, позволявшую взламывать айфоны с помощью шпионской программы Pegasus через iMessage. Об этом сообщается в отчете исследовательской группы Citizen Lab.

В сообщении самой Apple говорится, что версии iOS 14.8 и iPadOS 14.8 содержат «важные обновления системы безопасности», которые рекомендованы для установки всем пользователям.

Pegasus была разработана израильской компанией NSO Group и использовалась для слежки за преступниками и террористами. Однако, по данным СМИ, власти разных стран с помощью этого софта следили за политиками, правозащитниками и журналистами.

Газета Le Monde сообщала, что в базе Pegasus мог оказаться, в частности, номер президента Франции Эмманюэля Макрона. Также слежка могла вестись за бывшим премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом, королем Марокко Мухаммедом VI и основателем соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павлом Дуровым.