Депутат Госдумы Адам Делимханов пообещал отрезать головы членам семьи судьи Янгулбаева

Депутат Госдумы Адам Делимханов опубликовал в инстаграме видео, в котором он по-чеченски пообещал отрезать головы членам семьи судьи Сайди Янгулбаева. Также он пригрозил расправой тем, кто переведет его слова на русский язык.

«Знайте, что днем и ночью, не жалея своих жизней, имущества и потомства, мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы и не убьем вас. У нас действительно с вами вражда и кровная месть», — сказал Делимханов (перевод его речь опубликовал телеграм-канал 1ADAT*).

Он добавил, что добьется своего, «даже если все законы на земле будут против нас». «Пусть за это нас посадят, убьют или взорвут ядерной бомбой», — заявил депутат.

Сын судьи Янгулбаева Абубакар прокомментировал слова Делимханова. Он признался, что воспринимает угрозы всерьез и считает, что они могут быть исполнены. «Он действительно это может сделать», — подчеркнул Янгулбаев.

«Он объявил кровную месть, сказал, и что головы отрежут, и что они будут заниматься этим всю свою жизнь, и что передадут это требование по наследству своим потомкам. Они только этим и будут заниматься. Он объявил, что вся его жизнь будет посвящена тому, чтобы исполнить кровную месть в отношении меня и членов моей семьи», — сказал Абубакар.

Ранее Рамзан Кадыров обвинил Янгулбаевых в «экстремистских высказываниях», «провокациях и интригах» и предательстве судебной системы. Он пообещал «сделать все, чтобы найти» их.

*Телеграм-канал 1ADAT был внесен в список запрещенных интернет-ресурсов по решению суда Грозного.