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Рамзан Кадыров назвал журналистку Елену Милашину террористкой. «Новая газета» обратится в СК

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:44

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале назвал журналистку Елену Милашину и правозащитника Игоря Каляпина террористами, которых в республике якобы «всегда уничтожали». «Новая газета», в которой работает Милашина, намерена обратиться в Следственный комитет.

«Мы всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы, и будем с ними так поступать и впредь. <…> Террористами для меня являются и Каляпин с Милашиной, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение», — написал Кадыров.

Он призвал правоохранительные органы «задержать этих пособников террористов» и заверил, что «доказательная база» их якобы преступлений «есть в материалах журналистских расследований на независимых каналах».

Кадыров также пообещал «сделать все, чтобы найти» семью Янгулбаевых — им и был посвящен в основном пост главы Чечни. В публикации он обвинил Янгулбаевых в «провокациях и интригах», «экстремистских высказываниях» и предательстве судебной системы.

В «Новой газете» заявили, что не считают высказывания Кадырова и угрозы в адрес Янгулбаевых «конфликтом редакции и Кадырова».

«Это не наше личное дело. Это дело федерального центра, Кремля — реагировать на подобное вопиющее, возмутившее многих поведение руководителя одного из регионов Российской Федерации. Кстати, генерала МВД», — написали в издании.

По словам журналистов «Новой газеты», чеченские полицейские силой вывезли из Нижнего Новгорода в Грозный жену политического оппонента Кадырова — федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева. Он сам был вынужден покинуть страну после угроз.

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