Пожар в Москве, из которого люди выбирались через окно, устроил бывший парень пострадавшей

В Москве мужчина устроил пожар в квартире своей бывшей сожительницы. Об этом сообщается на сайте управления СК по Москве.
Как выяснило следствие, поджог устроил неоднократно судимый 42-летний мужчина. В ходе допроса он рассказал, что принес к двери квартиры бывшей девушки ее личные вещи, после чего воспламенил их с помощью специального средства и вышел из дома.
Фигурант дела задержан в порядке статьи 91 УПК. Ему предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие намерено просить районный суд избрать мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.
Речь идет о возгорании в жилом доме района Чертаново, которое произошло 29 января. Жители не дождались спасателей и начали выбираться через окно, несмотря на высоту девятого этажа.
В горящей квартире находились 18-летняя Ирина, а также студенты Адель Ахметзянов и Тимур Закиров. Последний получил 10% ожогов тела и находится в реанимации с термоингаляционным поражением.
Всего было эвакуировано 12 человек, трое из них пострадали, погибших нет. Квартира сгорела полностью.