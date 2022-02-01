Пожар в Москве, из которого люди выбирались через окно, устроил бывший парень пострадавшей

В Москве мужчина устроил пожар в квартире своей бывшей сожительницы. Об этом сообщается на сайте управления СК по Москве.

Как выяснило следствие, поджог устроил неоднократно судимый 42-летний мужчина. В ходе допроса он рассказал, что принес к двери квартиры бывшей девушки ее личные вещи, после чего воспламенил их с помощью специального средства и вышел из дома.

Фигурант дела задержан в порядке статьи 91 УПК. Ему предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие намерено просить районный суд избрать мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.