Москвичи спасли девушку из горящей квартиры. Они доставали ее через окно этажом ниже

Пожар произошел на девятом этаже, но молодых людей такая высота не испугала. Они оперативно поймали девушку, которая выбиралась через окно.

В Москве в жилом доме произошел пожар, но жители не дождались спасателей и начали выбираться из огня самостоятельно. Соседи этажом ниже достали девушку из горящей квартиры, пишут «Новости Москвы».

Спасателями от народа оказались студенты Адель Ахметзянов и Тимур Закиров. Второй получил 10% ожогов тела и находится в реанимации с термоингаляционным поражением.

В комментарии «МК» спасенная 18-летняя Ирина рассказала, что ее спасли молодой человек и его друг. Перед тем, как достать ее из квартиры, они сами спустились на восьмой этаж и постучались в окно — к счастью, хозяин был дома.

По информации Mash, пожар потушили, 12 человек были эвакуированы. Квартира сгорела полностью, три человека пострадали.