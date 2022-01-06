Сцену с Мистером Бигом вырезали из финала «И просто так» после обвинений Криса Нота в изнасилованиях

Сцену с Крисом Нотом удалили из финального эпизода сериала «И просто так», сиквела «Секса в большом городе», от HBO. Об этом пишет Variety.

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Хоть персонаж Нота, Мистер Биг, и умер в первом эпизоде «И просто так», его образ должен был явиться Кэрри во время посещения моста Пон-де-Арт в Париже, куда она направилась, чтобы развеять прах возлюбленного. В фантазиях героини она должна была воссоединиться с Мистером Бигом.

В HBO Max ситуацию не прокомментировали. По данным Variety, создатели сериала решили, что кадры с Нотом недостаточно важны для повествования, чтобы оправдать их сохранение.

Финальный эпизод «И просто так» должен выйти на HBO Max 3 февраля.

В декабре четыре женщины обвинили Криса Нота в изнасилованиях и сексуальном насилии. После этого от сделки с ним отказалась алкогольная компания EARI, Peloton удалила рекламный ролик с участием актера, а CBS уволила его из сериала «Уравнитель». Нот обвинения отрицает.