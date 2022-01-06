перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Во время протестов в Казахстане задержаны 2298 человек. Погибли 18 силовиков и десятки митингующих Вчера в 20:43
Рэпер Face уехал из России. Его тетя сказала, что музыканта «вынудили покинуть страну» Вчера в 19:30
Сцену с Мистером Бигом вырезали из финала «И просто так» после обвинений Криса Нота в изнасилованиях Вчера в 18:52
Российские войска в Казахстане, депортация Джоковича из Австралии и другие новости дня
Вчера в 18:26 дайджест
Россия направляет в Казахстан подразделения ВДВ Вчера в 17:39
Джон Стюарт отрицает, что обвинил Роулинг в антисемитизме. Он против цензуры «Гарри Поттера» Вчера в 16:54
В сети появились фото повзрослевших Бивиса и Баттхеда из грядущего мультфильма Вчера в 16:43
Путин поручил Минюсту и Генпрокуратуре «при необходимости» придумать, как избежать пыток в колониях Вчера в 15:42
Nike подала иск против Lululemon из‑за нарушения шести патентов Вчера в 15:41
Juice WRLD воюет сам с собой в анимационном клипе «Already Dead» Вчера в 15:05
Церемонию «Грэмми» отложили на неопределенный срок из‑за распространения «Омикрона» Вчера в 14:39
В Казахстане закрылись все банки Вчера в 14:08
Теннисиста Новака Джоковича депортируют из Австралии из‑за отказа вакцинироваться Вчера в 13:56
Guided by Voices анонсировали новый альбом. Первый трек уже можно послушать! Вчера в 12:57
ubisoft/Instagram
На Xbox появится сервис подписки Ubisoft+ Вчера в 12:36
В России выявили 15 316 случаев COVID-19 Вчера в 11:52
Закрылся сервис рекомендаций лонгридов Longform. Он проработал почти 12 лет Вчера в 11:04
Скончался один из авторов русской «Википедии» Валерий Ковалев Вчера в 9:27
Alt-J/YouTube
Alt-J выпустили клип на песню «Hard Drive Gold» Вчера в 9:05
Режим ЧП ввели во всем Казахстане. Авиакомпании начали отменять рейсы в города республики 5 января 2022  21:05
Отключить рекламу

Сцену с Мистером Бигом вырезали из финала «И просто так» после обвинений Криса Нота в изнасилованиях

Семён Гудошников
Вчера в 18:52

Сцену с Крисом Нотом удалили из финального эпизода сериала «И просто так», сиквела «Секса в большом городе», от HBO. Об этом пишет Variety.

Осторожно! Дальше спойлеры
Хоть персонаж Нота, Мистер Биг, и умер в первом эпизоде «И просто так», его образ должен был явиться Кэрри во время посещения моста Пон-де-Арт в Париже, куда она направилась, чтобы развеять прах возлюбленного. В фантазиях героини она должна была воссоединиться с Мистером Бигом.

В HBO Max ситуацию не прокомментировали. По данным Variety, создатели сериала решили, что кадры с Нотом недостаточно важны для повествования, чтобы оправдать их сохранение.

Финальный эпизод «И просто так» должен выйти на HBO Max 3 февраля.

В декабре четыре женщины обвинили Криса Нота в изнасилованиях и сексуальном насилии. После этого от сделки с ним отказалась алкогольная компания EARI, Peloton удалила рекламный ролик с участием актера, а CBS уволила его из сериала «Уравнитель». Нот обвинения отрицает.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
мультфильм
Три богатыря и Конь на троне
Конь Юлий стал править Киевом, и ничего хорошего из этого не вышло
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Теги
CBS
Люди
Крис Нота
Крис Нот
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить