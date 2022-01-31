YouTube разблокировал каналы «Русского радио» и группы «Земляне»

YouTube восстановил доступ к каналам «Русского радио» и группы «Земляне».

В пресс-службе «Русской медиагруппы», куда входит «Русское падио», сказали «Интерфаксу», что блокировка была в полном объеме снята 29 января. «Взаимных претензий друг к другу стороны не имеют», — отметили там.

YouTube заблокировал аккаунты «Русского радио» и группы «Земляне» 24 января. Причиной назвали нарушение авторских прав.

В «Русской медиагруппе» пояснили, что каналы были заблокированы после обращения некой фирмы, которая разместила на своем ютьюб-канале ролики «раньше, чем они появились на канале „Русского радио“».

Роскомнадзор назвал действия YouTube актом цензуры и потребовал разблокировать оба канала. Представители видеохостинга сказали, что действовали по процедуре, принятой для жалоб на нарушение авторских прав. Они пообещали разблокировать аккаунты, если в течение 10 дней фирма, подавшая жалобы, не обратится в суд.