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YouTube разблокировал каналы «Русского радио» и группы «Земляне»

Семён Гудошников
Сегодня в 21:02

YouTube восстановил доступ к каналам «Русского радио» и группы «Земляне».

В пресс-службе «Русской медиагруппы», куда входит «Русское падио», сказали «Интерфаксу», что блокировка была в полном объеме снята 29 января. «Взаимных претензий друг к другу стороны не имеют», — отметили там.

YouTube заблокировал аккаунты «Русского радио» и группы «Земляне» 24 января. Причиной назвали нарушение авторских прав.

В «Русской медиагруппе» пояснили, что каналы были заблокированы после обращения некой фирмы, которая разместила на своем ютьюб-канале ролики «раньше, чем они появились на канале „Русского радио“».

Роскомнадзор назвал действия YouTube актом цензуры и потребовал разблокировать оба канала. Представители видеохостинга сказали, что действовали по процедуре, принятой для жалоб на нарушение авторских прав. Они пообещали разблокировать аккаунты, если в течение 10 дней фирма, подавшая жалобы, не обратится в суд.

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