YouTube заблокировал аккаунты «Русского радио» и группы «Земляне»

Руководство видеохостинга YouTube заблокировало каналы «Русского радио» и группы «Земляне». Об этом говорится в сообщении на сайте радиостанции.

Официальной причиной блокировки стало нарушение правил сообщества. При попытке открыть соответствующие аккаунты появляется сообщение: «Этот аккаунт заблокирован, так как на него были поданы многочисленные жалобы о нарушении авторских прав».

«Русская медиагруппа» заявляет, что каналы были заблокированы после обращения некой фирмы, которая разместила на своем ютьюб-канале ролики «раньше, чем они появились на канале «Русского радио».

В медиахолдинге отмечают, что предоставили YouTube все документы, подтверждающие права на контент. Однако видеохостинг проигнорировал эти доводы.

«YouTube заблокировал каналы «Русского радио» и группы «Земляне» под надуманным и ничем не подтвержденным предлогом <…> Мы надеемся, что данное решение администрация сервиса принимала вследствие введения их в заблуждение оппонентом, а не в рамках идеологической цензуры», — добавили в «Русской медиагруппе».

В компании надеются на восстановление обоих аккаунтов. Сама «Русская медиагруппа» оставляет за собой право обратиться в Роскомнадзор из‑за «акта цензуры и незаконного ограничения свободы слова американской компанией» для граждан России.

Представители пресс-службы YouTube в разговоре с РБК назвали ситуацию стандартным спором об авторских правах. Там отметили, что блокировка временная, а ее причиной стали жалобы (страйки) от третьих лиц.

После получения жалоб на нарушение авторских прав каналы могут направить встречные уведомления. Если автор первой жалобы не обратится в суд в течение 10 рабочих дней, оба аккаунта восстановят.