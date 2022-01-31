Активисты отмыли старую плитку в московской парадной

Краеведы из объединения «Гэнгъ» очистили старинную плитку в одной из московских парадных. Участница команды Ксюша Сидорина написала об этом в инстаграме и опубликовала фотографии до и после.

На работу ушло 2 полных рабочих дня, в очистке плитки участвовали четыре активиста. «Убирали подтеки краски, вековую грязь и пару наклеек. Работали руками и пароочистителями», — пояснила Сидорина.