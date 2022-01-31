Активисты отмыли старую плитку в московской парадной

Краеведы из объединения «Гэнгъ» очистили старинную плитку в одной из московских парадных. Участница команды Ксюша Сидорина написала об этом в инстаграме и опубликовала фотографии до и после.
На работу ушло 2 полных рабочих дня, в очистке плитки участвовали четыре активиста. «Убирали подтеки краски, вековую грязь и пару наклеек. Работали руками и пароочистителями», — пояснила Сидорина.
В Москву для очистки плитки Сидорина приехала на выходные из Петербурга. По ее словам, это стало возможным благодаря пожертвованиям, которые отправили через сообщество ячейки «Гэнгъ» во «ВКонтакте».
Краеведы из «Гэнгъ» отмывают старинную плитку в парадных с 2019 года. Делают они это на добровольной основе. В ноябре 2021 года петербургский КГИОП отказал им в работах на одном из объектов. По словам Сидориной, это произошло из‑за ее поста и комментариев в соцсети. Мы рассказывали о конфликте и о том, чем занимаются краеведы.