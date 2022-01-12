«Отмываю от краски наследие»: рассказываем о краеведах из Петербурга и их спорах с властями

Петербург — это город, который получил среди россиян негласное звание культурной столицы, в том числе из‑за богатой архитектуры. Однако к XXI веку многие памятники дореволюционной культуры оказались спрятаны от людей под штукатуркой или толстым слоем краски. Команда краеведов «Гэнгъ» решила исправить эту ситуацию — рассказываем, чем они занимаются и почему спорят с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.
Одна из участников и основателей объединения Ксения Сидорина ведет инстаграм-аккаунт Mettlachtile, где рассказывает о работах команды. Описание профиля гласит: «Отмываю от краски наследие и показываю, как реагируют люди». Ребята с 2019 года отмывают старую краску и штукатурку, под которыми советские коммунальщики на протяжении долгих лет прятали наследие Петербурга.
Волонтеры из «Гэнгъ» посещают сотни старых домов в центре города. Они находят старые витражи, декоративную плитку, расписные камины и печи, лепнину и панно, которым впоследствии возвращают первоначальный вид. В инстаграме Сидориной можно найти множество их работ.
В сентябре 2021 года «Гэнгъ» создала обновляемую карту своих работ. На ней можно найти все места, где побывали реставраторы, с фотографиями и описанием. Больше всего точек отмечено в Петербурге.
Команда также успела побывать в Пятигорске, Ленинградской области и Москве. В 2021 году отправилась в Псков, где ее участники провели лекцию о том, чем они занимаются. Кроме того, участники «Гэнгъ» проводят фестивали краеведения «Крайкон» и пишут гайды о том, как стать волонтером и что делать, если соседи несут на свалку старинные двери и витражи.
Краеведы из «Гэнгъ» занимаются реставрацией на добровольной основе. Деньги на оборудование и необходимые средства для работы они собирают на благотворительных вечеринках.
Для того чтобы начать работы на конкретном объекте, краеведам необходимо получить разрешение от Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). В ноябре 2021 года команда «Гэнгъ» попыталась согласовать очистку плитки на памятнике, но в итоге получила отказ.
«Причина — пост и комментарии в моем блоге, — пишет Ксения Сидорина, отмечая, что другой причиной, которую называет КГИОП, стала неподходящая технология работ. — Три года она подходила и только теперь перестала. <…> Государственный комитет обиделся на комментарии в блоге».
В комментарии «Бумаге» представители КГИОП заявили, что посты Сидориной не повлияли на решение комитета. Как отметили в комитете, «согласование в данном случае было бы незаконным».
«Потому что прилагаемая методика не соответствовала установленным требованиям, а предлагаемыми в ней составами могут работать только аттестованные реставраторы. Если проводить аналогию, то это примерно как если бы волонтеры решили самостоятельно провести хирургическую операцию», — заявила пресс-секретарь КГИОП Ксения Черепанова.
По словам Сидориной, объединение предложило другую технологию работ, а также попросило о встрече с главой комитета, но в КГИОП краеведам отказали. Ксения Сидорина отмечает, что после этой ситуации согласовывать работы стало сложнее, однако «Гэнгъ» продолжает «отмывать от краски наследие».