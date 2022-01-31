«Новая газета» попросила СК завести дело на Кадырова. Он назвал Милашину и Каляпина террористами

«Новая газета» потребовала у Следственного комитета возбудить уголовное дело в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова за то, что он назвал журналистку издания Елену Милашину и члена СПЧ Игоря Каляпина террористами.

Редакция подала заявление на имя главы СК Александра Бастрыкина. Статья, по которой издание просит завести дело, — о возбуждении ненависти либо вражды (п. «а», ч. 2 ст. 282 УК).

«Кадыров заявляет о своих методах борьбы с террористами и своих дальнейших планах, а именно: „Мы всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы, и будем с ними так поступать и впредь. Мы очистили от них свою землю и теперь нещадно с ними боремся, где бы они ни находились“», — написано в заявлении «Новой газеты».

24 января Кадыров написал в своем телеграм-канале, что Милашина и Каляпин для него «являются террористами».

«[Каляпин и Милашина] зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение. Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов. Доказательная база есть в материалах журналистских расследований на независимых каналах», — написал он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал высказывания Кадырова личным мнением.