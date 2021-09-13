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Даниил Медведев впервые выиграл турнир «Большого шлема». Он обыграл Новака Джоковича в US Open

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:00

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл Открытый чемпионат США по теннису. В финале US Open он победил первую ракетку мира серба Новака Джоковича, сообщается в твиттере турнира.

На турнире в Нью-Йорке Медведев обыграл Джоковича в трех сетах со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Для россиянина это первая победа на турнире «Большого шлема». В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) он занял вторую позицию.

«Сегодня у нас с женой третья годовщина свадьбы. Я должен был выиграть матч, потому что уже не успевал найти другой подарок», — прокомментировал победу Медведев.

Медведев стал третьим в истории россиянином, выигравшим мужской турнир «Большого шлема». До него это удалось сделать Евгению Кафельникову и Марату Сафину.

«Если и есть кто‑то, кто заслужил „Большой шлем“, то это ты», — сказал Джокович на церемонии награждения, поблагодарив за игру. Серб мог стать рекордсменом по числу выигранных турниров «Большого шлема» и первым с 1969 года, кто выиграл все четыре турнира в одном сезоне.

Медведев известен неспортивным поведением на матчах. В 2017 году россиянина так сильно расстроил проигрыш, что он забросал судью монетками и получил за это штраф. В другой раз на турнире в США спортсмен поставил под сомнение беспристрастность арбитра, которая, как и соперник Медведева, была чернокожей. В итоге его дисквалифицировали и обвинили в расизме.

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