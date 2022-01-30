Marvel подтвердила смену жанра сиквела «Доктора Стрэнджа»

Marvel выпустила пресс-релиз, в котором уточнила жанр и синопсис сиквела «Доктора Стрэнджа». Согласно документу, фанатов ждет приключенческий боевик с элементами сверхъестественного, хотя ранее ходили разговоры о хорроре.

«Это путешествие в неизвестность с Доктором Стрэнджем, который с помощью загадочных союзников — как старых, так и новых — попадает в головокружительные и опасные альтернативные реальности мультивселенной, чтобы противостоять таинственному новому противнику», — гласит синопсис.

Возможно, этим самым противником будет сам Доктор Стрэндж, точнее, одна из его версий в параллельном мире. Темную копию персонажа можно увидеть в трейлере сиквела.

Посмотреть фильм можно будет в кинотеатрах с 6 мая 2022 года. Его режиссером выступил Сэм Рейми, снявший «Человека-паука» с Тоби Магуйаром. В картине снялись Бенедикт Камбербатч, Элизабет Олсен, Рейчел МакАдамс, Бенедикт Вонг и Чиветель Эджофор.