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Marvel представила первый тизер «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:20

В сети появился первый тизер фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Он был опубликован на ютьюб-канале Marvel Entertainment.

В ролике доктора Стрэнджа предупреждают об опасностях, связанных с нарушениями стабильности мироустройства и вмешательством в мультивселенные. Далее на экране появляются кадры измененного мира, оказавшегося под влиянием действий главного героя.

Герой Бенедикта Камбербатча в видео встречает Ванду Максимофф (ее роль исполняет Элизабет Олсен). Судя по диалогу персонажей, встреча происходит после событий, показанных в сериале «ВандаВижен». Доктор Стрэндж просит помощи у Алой ведьмы.

Далее из трейлера становится ясно, что главной угрозой для мира станет сам Доктор Стрэндж, точнее, одна из его версий в параллельном мире. Оригинальному герою предстоит столкнуться со своей темной копией лицом к лицу.

Посмотреть фильм можно будет в кинотеатрах с 6 мая 2022 года. Его режиссером выступил Сэм Рейми, снявший «Человека-паука» с Тоби Магуйаром. В картине снялись помимо Олсен и Камбербатча Рейчел МакАдамс, Бенедикт Вонг и Чиветель Эджофор.

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