В Петербурге судья не смог попасть на заседание из‑за неубранного снега перед входом

В Петербурге занесло снегом вход в Колпинский районный суд. Судья и другие участники заседания не смогли попасть внутрь, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
На заседании должны были избрать меру пресечения задержанному. Однако ни судье, ни секретарю, ни прокурору и даже конвоирам в здание попасть не удалось из‑за сугробов.
«На звонки председателя суда по телефонам для заявок убрать снег, никто не отвечает», — добавили в пресс-службе.
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Прошел час. Вход в суд расчистили, а в пресс-службе сказали, что «возможность вершить правосудие <…> восстановлена».
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