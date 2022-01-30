В Петербурге судья не смог попасть на заседание из‑за неубранного снега перед входом

В Петербурге занесло снегом вход в Колпинский районный суд. Судья и другие участники заседания не смогли попасть внутрь, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

На заседании должны были избрать меру пресечения задержанному. Однако ни судье, ни секретарю, ни прокурору и даже конвоирам в здание попасть не удалось из‑за сугробов.

«На звонки председателя суда по телефонам для заявок убрать снег, никто не отвечает», — добавили в пресс-службе.