Если судить по новостным заголовкам, создается ощущение, что в Петербурге настоящий апокалипсис. В городе не убирают снег, он тонет в мусоре, строительство парка «Тучков буян» отменили, так и не начав, а команде краеведов «Гэнг» запретили мыть исторические парадные после трех лет работ. «Афиша Daily» разобралась, действительно ли все так плохо.

Город тонет в снегу, а с тротуаров не убирают лед

Проблемы с уборкой начались в Петербурге еще в конце ноября: после первого крупного снегопада автобусы и троллейбусы застревали в сугробах, а пассажирам приходилось их толкать. К середине декабря как минимум восемь человек пострадали из‑за падения наледи с крыш, десятки получили травмы из‑за гололедицы. Тогда же 91-летний актер Иван Краско написал обращение к Владимиру Путину, заявив, что из‑за «нерасторопности городских властей» в городе «сложилась невыносимая для жизни обстановка». Улучшение ситуации произошло в конце декабря аккурат перед визитом президента в город. Впрочем, ненадолго. В середине января на портале «Наш Санкт-Петербург» числились как нерешенные более 11 тысяч жалоб на некачественную уборку снега. В соцсетях появилось несколько видео, участники которых катаются по тротуарам Петербурга на коньках. Травмпункты переполнились: за одни выходные 15–16 января в них обратилось столько же человек, сколько обычно за две недели. Сергей Шнуров записал клип, в котором ругает уборку в городе, он набрал уже больше 3 млн просмотров. В ответ депутат Законодательного собрания предложил лишить лидера «Ленинграда» звания петербуржца. Губернатор Александр Беглов заявил, что критика уборки в городе проплачена: «Есть богатые, влиятельные люди, которые „налом“ могут оплачивать определенные вещи. Идет полнейший саботаж, дискредитация власти». Шнуров после этого выпустил еще два видео на эту тему. Горожанам на фоне этих страстей не осталось ничего, кроме как убирать город самостоятельно. Жители района Коломна купили и рассыпали по улицам 450 кг песка. Во всем городе заметили обычных людей с лопатами и ломом, среди них, например, 86-летняя жительница Петроградской стороны. В центр города для уборки дворов свезли бюджетников, которых, по их утверждению, «просто попросили, никто не заставлял». В результате скандала город стали убирать гораздо активнее. Губернатор объяснил происходящее реформированием системы и переходом ее под городской контроль: «Это важнейшая сфера жизнеобеспечения города, а „лоскутное одеяло“ бизнеса не справляется с задачами и злоупотребляет доверием горожан». Сейчас, заверил Беглов, работа налаживается, работают дворники и техника.

Отходы из дворов не вывозят, город переживает мусорный кризис

Горожанка возле мусорных контейнеров во дворе многоквартирных домов на проспекте Маршала Блюхера © Александр Демьянчук/ТАСС

Стартовавшая 1 января мусорная реформа — еще одна проблема, совпавшая по времени с предыдущей и добавившая драматичности ситуации. Теперь за все процессы, связанные с отходами, отвечает единый региональный «Невский экологический оператор». Все новогодние каникулы горожане жаловались на горы мусора во дворах — его не вывозили. Также люди были недовольны стихийными свалками, неприятным запахом и даже нашествием крыс. НЭО заявили, что коллапс связан с несколькими причинами:

некоторые перевозчики, отстраненные от дел, закончили свою работу раньше назначенного срока и перестали забирать отходы уже 27 декабря;

из‑за праздников мусора больше, чем обычно;

в некоторых дворах машины не смогли доехать до контейнеров из‑за припаркованных автомобилей. По информации Российского экологического оператора (это публично-правовая компания, которая следит за обращением отходов в стране), проблемы с вывозом мусора в Петербурге возникли из‑за того, что городские коммунальные службы оказались не готовы к переходу на новую систему, не были проверены контейнеры, а спецтехники не хватило. Однако стоит сказать, что в первый месяц мусорной реформы с подобным сталкивались и в других регионах — например, в Красноярске, Новосибирске, Московской области и Челябинске. Сейчас, по крайней мере, по отчетам «Невского экологического оператора», ситуация стабилизируется — мусор оперативно вывозят из 96,5% процента дворов. Горожане с этим не согласны: под постами в группе НЭО «ВКонтакте» — сотни возмущенных комментариев с фотографиями переполненных контейнеров.

Вместо парка «Тучков буян» будет квартал судей и фонтан

Ландшафтно-архитектурная концепция парка «Тучков Буян» © Архитектурное бюро "Студия 44"

Строительство самого амбициозного городского общественного пространства последних 30 лет отменили в этом январе, несмотря на помпезный международный конкурс проектов. На Ватном острове на набережной Малой Невы в центре Петербурга будет судебный квартал — горожане многократно требовали отказаться от этой идеи. Строительство многофункционального комплекса для высших судов обсуждали с 2012 года. У проекта менялись архитекторы и подрядчики, суммарно на него успели потратить 15 млрд рублей. В 2019 году стало известно, что здесь все-таки появится «парк мирового уровня». Заявления о создании современной зеленой зоны стали важной частью предвыборной кампании Александра Беглова, как раз тогда пришедшего на замену Георгию Полтавченко. Под руководством КБ «Стрелка» прошел международный конкурс, в ТЗ были учтены пожелания муниципальных депутатов и жителей города. Победила, впрочем, старая добрая петербургская «Студия-44» (они же, например, реконструировали Главный штаб и спроектировали школу и Детский театр балета Бориса Эйфмана). 10 января СМИ неожиданно сообщили, что Владимир Путин распорядился отменить проект парка «Тучков буян» и достроить на его месте Судебный квартал. Власти, впрочем, уточнили, что парк на Ватном острове все-таки появится. Но площадь его, по данным СМИ, уменьшится более чем в два раза — до 4 га. Остальную территорию займут здания. Также, и об этом говорят гораздо меньше, под жилье для судей пойдут зеленые зоны на Охте — в том числе большая поляна напротив гостиницы «Охтинская». В связи с отменой создания парка более 50 муниципальных депутатов Петербурга потребовали отставки Александра Беглова.

Краеведам из команды «Гэнгъ» запретили мыть парадные

«Гэнгъ» — городские активисты, которые находят интересные архитектурные детали в парадных Петербурга и отмывают их от старой краски. Также они провели два фестиваля краеведения «Крайкон», восстановили советскую мозаичную детскую площадку и сделали еще много интересного, подробнее — здесь. Все отмытые ими объекты собраны на карте.

Команда «Гэнгъ» на акции в Москве © Ольга Алексеенко

Ксения Сидорина Участница команды «Гэнгъ»

С 2019 года мы очищаем архитектурные детали в парадных Петербурга — печи, витражи, панно. Иногда работаем на памятниках — это особый юридический статус дома. Для работы на таких объектах нужно согласование Комитета по охране памятников (КГИОП). Мы его всегда получали так: я писала запрос через электронную приемную, ему присваивали номер, дальше я отправляла номер пресс-секретарю комитета, и наше заявление отправляли нужному специалисту внутри комитета. Они проверяли технологию работ, которую мы прикладывали к запросу. Вот только все три года у меня были инструкции от комитета присылать одну и ту же технологию. Каждый раз нам согласовывали работы, и каждый раз я присылала одну и ту же технологию, даже если объект был другим, — например, не из терракоты, а покрытый глазурью. Летом 2021 года мы без согласования очистили мозаичное панно на 3-й линии ВО. Тогда комитет по охране памятников на нас очень обиделся и все взаимодействие прекратил. Осенью 2021-го я договорилась о встрече с главой комитета Сергеем Макаровым, с которым у нас сложились хорошие отношения. Мы обсудили ситуацию с мозаикой, я пообещала, что больше работ без согласования не будет. Из кабинета вышла с убеждением, что дальше все будет, как прежде. В конце ноября 2021 года мне понадобилось согласовать очистку настенной плитки. Я сделала все по нашей схеме — обращение через электронную приемную, технология работ. Получила отказ. Спросила у пресс-секретаря почему. Узнала, что технология в этот раз не подошла. Мы написали другую — она тоже не подошла. В качестве комментария к отказу пресс-секретарь скинула мне скриншот моего же поста о том, что комитет долго согласовывает адрес. Я попросила о встрече с господином Макаровым, на что получила ответ «разговор окончен». Мои эмоции по этому поводу в течение дня меняются от «да пошло оно все» до «нет, не пошло оно все». Что делать дальше, пока не знаю — КГИОП теперь хочет от нас все-все пакеты документов, а заниматься этим я точно не буду.

Согласно новому генплану, парк «Заросли» и общественный сад на Сытнинской будут уничтожены

Иллюстрации для парка «Заросли» от команды «Городские проекты» zarosli.space

Особенность развития Петербурга — многое здесь создается руками активных горожан. Например, заброшенная и заросшая зона в Василеостровском районе на набережной Макарова. Петербуржцы разработали проект ее благоустройства, собрали несколько тысяч подписей за создание здесь зеленой зоны, проводили уборки и праздники. Они назвали территорию парком «Заросли». Другой пример — Общественный сад на пустыре на углу Кронверкской и Сытнинской улиц на Петроградской стороне. Когда‑то здесь не началось строительство, так как обнаружились неожиданные археологические находки: скелеты 255 человек, умерших в самом начале XVIII века, а также фундамент церкви XIX века. В 2021 году жители города своими силами высадили здесь 120 кустарников. Также они регулярно ухаживали за местом, создавали инсталляции, проводили вечеринки. В конце декабря был опубликован проект нового генерального плана, который определяет развитие Петербурга до 2040 года и дает прогноз до 2050-го. О его готовности написал Николай Линченко, вице-губернатор по строительству. Согласно ему, на месте «Зарослей» появится дорога, а в саду — деловая застройка. Активисты, впрочем, надеются, что повлиять на генплан еще будет можно в рамках общественных слушаний, они должны пройти перед его окончательным принятием.