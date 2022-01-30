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Умер актер Леонид Куравлев

Виктория Шанина
Сегодня в 12:22

В возрасте 85 лет скончался народный артист РСФСР Леонид Куравлев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.

Причиной смерти стала тяжелая болезнь. С начала января актер лечился от пневмонии в клинической больнице № 40 в Коммунарке, Москва. Его тесты на коронавирус были отрицательными.

22 января Куравлева выписали из Коммунарки – пневмонию ему вылечили. Позже он проходил реабилитацию и находился под круглосуточным наблюдением в другом медучреждении.

Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. В 1955-м, со второй попытки, он поступил на актерское отделение ВГИКа, где учился на курсе Бориса Владимировича Бибикова.

Дебютной ролью Куравлева стал солдат Морозов в фильме Андрея Тарковского и Александра Гордона «Сегодня увольнения не будет…» 1958 года. Также еще в студенческие годы актер успел сняться в фильмах «Из Лебяжьего сообщают» Василия Шукшина и «Мичман Панин» Михаила Швейцера.

Всего за свою карьеру Леонид Куравлев сыграл в более чем 200 кинокартинах. Среди наиболее известных ролей — шофер Павел Колокольников («Живет такой парень»), жулик Шура Балаганов («Золотой теленок»), Жорж Милославский (главный антагонист в «Иван Васильевич меняет профессию»), а также сантехник Афанасий Борщов («Афоня»).

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