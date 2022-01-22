Актера Леонида Куравлева перевели из больницы в хоспис

Актера Леонида Куравлева выписали из больницы в Коммунарке и перевели в хоспис. Об этом сообщили телеграм-канал Baza и телеканал «РЕН ТВ».

Артист попал в госпиталь из‑за подозрения на коронавирус. Там ему сделали компьютерную томографию, которая показала поражение легких на 25% и 30%. Врачи установили, что у Куравлева вирусно-бактериальная пневмония.

Актер провел две недели в больнице и вылечил пневмонию. Затем его осмотрели неврологи. Медики присвоили Куравлеву паллиативный статус и приняли решение о переводе пациента в хоспис имени Миллионщиковой.

Телеграм-канал отметил, что у Куравлева диагностировали «другую, неизлечимую болезнь». «РЕН ТВ» сообщил, что актер страдает от демеции смешанного типа и цереброваскулярной болезни. Артист находится в состоянии средней степени тяжести.

Леонид Куравлев родился в 1936 году, в октябре ему исполнилось 85 лет. Артист известен по ролям в фильмах «Сегодня увольнения не будет…», «Из Лебяжьего сообщают», «Мимино», «Иан Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Семнадцать мгновений весны» и другим.