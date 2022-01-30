В России выявили 121 228 новых случаев коронавируса. Это на 8000 больше предыдущего антирекорда

В России вторую неделю растет заболеваемость COVID-19, максимальные значения бьются десятый день подряд. На этот раз оперштаб отчитался о 121 228 новых случаев.

На первом месте Москва — 24 030 заражений, это на 2,4 тыс. меньше показателя днем ранее. Следом идут Петербург, Подмосковье, Ханты-Мансийский АО, Пермский край, Свердловская область, Якутия и Челябинская область.