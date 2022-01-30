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В России выявили 121 228 новых случаев коронавируса. Это на 8000 больше предыдущего антирекорда

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:59

В России вторую неделю растет заболеваемость COVID-19, максимальные значения бьются десятый день подряд. На этот раз оперштаб отчитался о 121 228 новых случаев.

На первом месте Москва — 24 030 заражений, это на 2,4 тыс. меньше показателя днем ранее. Следом идут Петербург, Подмосковье, Ханты-Мансийский АО, Пермский край, Свердловская область, Якутия и Челябинская область.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 11 737 007. За сутки умерли 617 человек, за все время — 330 728. Выздоровели 28 944 человек, за весь период — 10 218 151. Число госпитализаций за сутки составило 9 883, вчера — 14 570.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 373,3 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (75,4 млн), на втором — Индия (41 млн). За ними идут Бразилия (25,2 млн), Франция (18,8 млн) и Великобритания (16,4 млн).

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