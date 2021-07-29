Шон Пенн в образе фальшивомонетчика и любящего отца в трейлере драмы «День флага»

Фильм основан на мемуарах Дженнифер Фогель «Поддельный человек: правдивая история фальшивой жизни моего отца». Он посвящен отношениям девушки и ее родителя — Джона Фогеля, полных лжи, примирений и новых обид.

В сети появился трейлер драмы «День флага», главные роли в которой исполнили Шон Пенн и его дочь Дилан. Они рассказали историю самого известного фальшивомонетчика США.

По словам Collider, «День флага» — это душераздирающая история, но та, в которой находится место красоте и любви между грязными криминальными деталями».

Режиссером картины выступил сам Пенн. «Это то, что Уильям Берроуз называл «удивленное узнавание». «День флага» должен удивить зрителей тем, что они сами пережили, хотя и по-другому, части этой истории», — заявил кинематографист.

Сценарий драмы написали Джез и Джон-Генри Баттерворты, известные по фильмам «Форд против Феррари» и «Грань будущего». Музыку для ленты написал солист Pearl Jam Эдди Веддер. В актерский состав вошли Хоппер Джек Пенн, Джош Бролин, Норберт Лео Бутц и другие артисты.

«День флага» выйдет в кинотеатрах 20 августа. Премьера фильма состоялась в июле на Каннском кинофестивале. Об итогах конкурса можно узнать из статьи «Афиши Daily».