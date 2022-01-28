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Теннисист Даниил Медведев вышел в финал Australian Open

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:58

Российский теннисист и вторая ракетка мира Даниил Медведев вышел в финал Australian Open. Об этом сообщает «Лента.ру».

Спортсмен обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 7:6, 4:6, 6:4, 6:1. Медведев совершил 13 подач навылет, четыре брейк-пойнта и столько же двойных ошибок.

Во втором сете полуфинала Медведев вступил в перепалку с судьей. Теннисиста возмутило, что отец Циципаса подсказывает ему с трибун. «Его отец может говорить при каждом розыгрыше? Ты тупой? Его отец может говорить все время? Ты ответишь на мой вопрос? Посмотри на меня! Я тебе говорю!» — заявил он судье.

В финале Медведев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем. Матч состоится 30 января в 11.30 по московскому времени.

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