Театр имени Ермоловой отменил премьеру, из‑за которой поссорились Олег Меньшиков и Олег Долин

Театр имени Ермоловой отменил премьеру спектакля, который поставил режиссер Олег Долин. Ранее он был отстранен от работы над постановкой художественным руководителем Олегом Меньшиковым. Об этом сообщили на сайте театра.

«Сегодня все участники спектакля „Двенадцатая ночь, или все что угодно“ приняли совместное решение прекратить репетиции и отменить премьеру. Мы никогда не думали, что работа над шекспировской комедией обернется шекспировскими же страстями», — сказали в пресс-службе.

По мнению представителей театра, «вокруг спектакля сложилась обстановка, абсолютно несовместимая с творчеством». Из‑за этого «грядущая премьера стала бы не художественным актом, а мотивом для новых, не всегда красивых, разбирательств».

«Мы продолжаем верить, что театр должен дарить радость, а не быть причиной подобного рода дискуссий. Мы надеемся, что наша потрясающая актерская компания сохранится и вместе мы придумаем новые интересные проекты, но артисты — живые люди», — добавили в театре.

Режиссер Олег Долин ранее заявил, что был отстранен от работы за неделю до премьеры по непонятным для него причинам. Выпуск спектакля без его участия он назвал «воровством» и «бандитским захватом».

В ответ худрук Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков сказал, что «никто не умалял и никогда не ставил под сомнение» вклад Долина в создание постановки. Однако спектакль, по мнению Меньшикова, «по всем творческим составляющим не может быть показан зрителю».