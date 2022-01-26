Олег Меньшиков отстранил от работы режиссера Долина. Тот заявил, что у него украли спектакль

Художественный руководитель Московского драматического театра имени Ермоловой Олег Меньшиков отстранил от работы приглашенного режиссера Олега Долина. Это произошло за неделю до премьеры спектакля «Двенадцатая ночь». Об этом Долин рассказал в фейсбуке.
По его словам, он «придумал и отрепетировал» постановку, но был отстранен по непонятным для него причинам. Долин признался, что был «обескуражен», когда получил от Меньшикова смс-сообщение о том, что худрук выпустит спектакль «со „своей командой“».
«Что это может означать — что вы планируете „отредактировать“ уже собранный спектакль? Или все это время где‑то за кулисами готовили „свою“ версию? В первом случае это неприкрытое воровство чужого спектакля, во втором — низость», — заявил режиссер.
Он отметил, что на протяжении работы над постановкой у него и Меньшикова «возникли определенные дискуссии по поводу сценического оформления, костюмов и сценографии». «Но выпуск любого спектакля — это всегда возникающие сложности», — добавил Долин.
«Мне непонятно, как такого рода рабочие вопросы могут превратиться в повод указать режиссеру на дверь и выпускать чужой спектакль самому. То, как неприлично, нарушая все этические, а также правовые нормы, обошелся и продолжает обходиться со мной Театр имени Ермоловой, требует какого‑то ответа», — сказал постановщик.
По мнению Долина, решение Меньшикова бросает тень на его репутацию, поэтому он требует разъяснения случившегося. Ситуацию с отстранением он называет «совершенно недопустимой» и характеризует как «бандитский захват».
Долин подчеркнул, что театр не заплатил ему за постановку и обещал рассчитаться после премьеры. «Финансово театр меня „кинул“, говоря простым языком. Как уличный вор. За мой труд на протяжении полугода мне не заплатили ничего», — пояснил режиссер.
Олег Меньшиков ответил коллеге в видеосообщении на сайте театра. Он напомнил, что договор с Долиным был расторгнут по соглашению сторон. «Более того, тебе было предложено найти компромисс в решении этого финансового вопроса, но ты, по словам твоего агента, отказался», — сказал худрук.
Также, по словам Меньшикова, Долину предложили компромисс в решении вопроса об авторстве спектакля. «Никто не умалял и никогда не ставил под сомнение твое участие в создании этого спектакля. Но ты и от этого отказался», — заявил Меньшиков.
По мнению Меньшикова, подготовленный Долиным спектакль «по всем творческим составляющим не может быть показан зрителю». «Может быть, пора подумать, почему закончились ничем твои работы в театре имени Пушкина, в Молодежном театре, теперь вот в театре Ермоловой? Может быть, поискать причины в себе самом?» — сказал Меньшиков.
Худрук театра имени Ермоловой добавил, что «если бы хотел что‑то украсть, украл бы что‑нибудь поталантливее». «Сейчас мы просто спасаем ситуацию, в которую ты поставил театр. Мы пытаемся сыграть премьеру все-таки в феврале», — заявил Меньшиков, добавив, что труппа окончательно примет решение о выпуске или невыпуске спектакля 31 января.