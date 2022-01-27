Вышел трейлер второго сезона «Космических войск»

В грядущем сезоне команда космических войск должна будет доказать свою ценность новой администрации, параллельно решая межличностные проблемы.

«Космические войска» рассказывают о выдающемся летчике и генерале высшего ранга Марке Н. Нэрде, а также его команде неудачников в новейшем подразделении вооруженных сил. Нэрду предстоит решить множество проблем покорения космоса и грамотного управления подчиненными.

Всего во втором сезоне будет семь серий. Над сериалом работали создатели шоу «Офис» (американской версии) Кен Куопис, Грег Дэниелс и Стив Кэрелл. Последний также исполняет главную роль. Кроме него в «Космических войсках» снялись Джон Малкович, Диана Силверс, Тоуни Ньюсом Лиза Кудроу, Бен Шварц, Джимми О. Янг, Дон Лейк и Тим Медоуз.

В основу шоу лег указ экс-президента США Дональда Трампа 2018 года о создании военно-космических сил, которые должны обеспечить превосходство Соединенных Штатов в космосе над Китаем и Россией.