В этом году актер Стив Кэрелл успешно воссоединился с автором «Офиса» в комедии «Космические войска» («Space Force») — на днях Netflix заказал второй сезон их шоу. Для «Афиши Daily» это стало поводом рассказать, какие еще комедийные сериалы можно посмотреть на Netflix прямо сейчас.

Почти в один день с полетом астронавтов на ракете Crew Dragon стартовал первый сезон комедии Netflix про новую американскую миссию на Луну, которая, как известно, числится следующим пунктом у Илона Маска. Помимо удачной даты выхода сериал «Космические войска» вполне может похвастаться звездным актерским ансамблем: Стив Кэрелл, Джон Малкович, Лиза Кудроу и — особый сюрприз для российской публики — певец Алексей Воробьев в роли космонавта по имени Юрий, вышивка на мундире с именем которого стала отдельным курьезом. Для Стива Кэрелла это еще и воссоединение с Грегом Дэниелсом, создателем легендарного «Офиса», который скоро переведут из американского Netflix на личный стриминговый сервис NBCUniversal. Поэтому Netflix вместе с Кэреллом, выступившим продюсером, позвали старого знакомого написать, условно говоря, новый «Офис», но гораздо масштабнее — уже с космосом !

Да, это схожий кабинетный юмор про начальников и подчиненных, которые все делают неправильно, но в конце справляются даже с космическими технологиями. Но все равно чувствуется, что это наемная работа для Дэниелса, сделанная с приглашенными режиссерами (между прочим, постановщиками «Приключений Паддингтона», «Фермы «Мадбаунд» и «Рассказа служанки») впритык с другой комедией «Загрузка» для другого стримингового гиганта Amazon.

«Космические войска» более громоздкий и расхлябанный сериал, чем он мог бы быть, но не особо озабочен нюансами своей глупости, полагаясь на то, что задумка смешная, команда — огонь, и так сойдет.

По сути, идея сериала родилась на основе твитов Дональда Трампа, который недавно решил запустить новые космические спецвойска. Сам Трамп в сериале не называется и в основном общается через своего помощника (или свою жену), но узнаваемый градус правой повестки и идиотизма, конечно, в шоу присутствует. Кэрелл играет генерала космический войск Марка Нэрда, пилота — ветерана войны в Боснии, солдафона старой закалки, чуждого всему прогрессивному и стесняющегося, что его, седовласого мужчину, например, застукают за пением поп-песен. На заседании Конгресса по бюджету нового военизированного подразделения генерал Нэрд утирает нос конгрессвумен в красном платье, в образе которой узнается пародия на реальную латиноамериканскую звезду политики Александрию Окасио-Кортес (Netflix посвятил демократке отдельный документальный фильм). Этого хватило критикам, чтобы уличить сериал в консерватизме и том, что они издеваются над разумными вопросами к военной программе и оправдывают милитаризм чересчур сглаженными персонажами. Особенно на фоне неуместной шутки про феминисток в костюмах из «Рассказа служанки», по сюжету невпопад выскочивших на заседание с лозунгами не по расписанию. Действительно, Кэрелл и Дэниелс проделывают старый трюк с тем, что поначалу карикатурные персонажи оживают за счет человеческих слабостей, хрупких отношений и неудач: генерал Нэрд, хоть и упертый мужлан, но держит слово и воспитывает дочь; герой Малковича, хоть сноб и бонвиван, но придет на помощь в последний момент. С Лизой Кудроу вообще любопытный момент: ее героиня в первые же минуты оказывается в тюрьме (создатели сериала вообще считают это спойлером), но за весь первый сезон мы так и не узнаем, из‑за какого такого «серьезного преступления» она оказалась за решеткой. Видимо, загадку оставили для продолжения, которое не заставит себя ждать, судя по зрительской популярности шоу в топе Netflix. Людям нравится то, как серии легко смотрятся, особенно если забыть про не самый удачный первый эпизод и продвинуться ближе к середине. Там начинаются какие‑то проблески былой гениальности и абсурда вроде сцен с обезьянкой, а также актерские открытия типа начинающей Дианы Силверс в роли дочери (очевидно, будущая звездочка, ранее замеченная в комедии «Образование» Оливии Уайлд). Плюс приглашенные актрисы из сериалов «В Филадельфии всегда солнечно» (Кейтлин Олсон) и «Авеню 5» (Джессика Сент-Клэр). Глядишь, такими темпами и нашего космонавта Воробьева отправят в космос.

Лучшие комедийные сериалы на Netflix Что смотреть вместо или после «Космических войск»

«Компьютерщики» («The IT Crowd»)

Неудачницу средних лет, фанатку туфель и женских разговоров по душам Джен назначают начальником IT-отдела. Ее подчиненные — поклонник фастфуда и интересных футболок и сальный тридцатилетний программист, живущий с мамой, — не хотят работать. Джен же просто ничего не понимает в компьютерах. Зачем смотреть: планировавшийся как пародия на гиковскую культуру, ситком оказался в итоге универсальным портретом поколения — людей, над которыми и шутить-то не нужно, потому что они сами по себе смешные. Автор Грэм Лайнхан, помимо прочего, один из создателей и режиссер «Книжного магазина Блэка».

Смотреть Netflix , 5 сезонов

«Сообщество» («Community»)

Семеро непохожих друга на друга неудачников, решившие или вынужденные получить высшее образование, записываются на липовый курс испанского и превращаются в лучших друзей. Зачем смотреть: «Большая перемена», снятая в стиле фестиваля «Сандэнс», только без морализаторства и с лошадиной дозой цитат из самых разных источников; единственный сериал, где вторжение зомби может происходить под ABBA, а пейнтбольный матч подан как вестерн в духе Тарантино.

Смотреть Netflix , 6 сезонов

«Конь БоДжек» («BoJack Horseman»)

Мультсериал про человекоподобного коня-актера, который в 1990-е был звездой дурацкого ситкома, а теперь застрял на самом дне шоу-бизнеса: пьет, скандалит, спит с давними поклонницами, собачится со своим агентом-кошкой и ненавидит весь мир. Зачем смотреть: важный анимационный проект Netflix, который представляет собой забавную чехарду с антропоморфными животными и неровным юмором, но не лишен странного обаяния. Бонус для тех, кто смотрит в оригинале: сосед БоДжека разговаривает голосом Джесси из «Во все тяжкие», так как его озвучивает актер Аарон Пол.

Смотреть Netflix , 6 сезонов

«Несгибаемая Кимми Шмидт» («Unbreakable Kimmy Schmidt»)

Рыжая девица из апокалиптической секты просидела в подземном бункере 15 лет под гнетом лидера в исполнении Джона Хэмма из «Безумцев». После внезапного освобождения ей приходится начать новую жизнь в современном Нью-Йорке. Зачем смотреть: комедия онлайн-гиганта Netflix и автора «30 потрясений» Тины Фей, где знакомый феминистский сюжет о современной девушке в большом городе немного сдвинулся в сторону экспериментальных чудачеств: главная героиня со странностями, поэтому и повествование соответствующие.

Смотреть Netflix , 4 сезона

«Мастер не на все руки» («Master of None»)

Два сезона, полные рефлексий второсортного нью-йоркского актера индийского происхождения, который нерешительно пытается наладить свою жизнь. Зачем смотреть: выпущенный на Netflix персональный сериал забавного комика-индуса Азиза Ансари, который, вопреки названию шоу, оказался как раз мастером на все руки: он тут и автор, и продюсер, и главный актер. В чем‑то сериал наследует вуди-алленовские традиции шуток про маленького человека в Нью-Йорке, в чем‑то, особенно в своем почти автобиографическом настрое, похож на шоу «Луи» Си Кея.

Смотреть Netflix , 2 сезона

«Блеск» («GLOW»)

Безработная актриса из Лос-Анджелеса по имени Рут (Элисон Бри) в отчаянной попытке самореализоваться оказывается на съемках шоу о женском рестлинге, где балом правят пышные прически, спандекс и блеск, причем «GLOW» — это не только «блеск» с английского, но и название женской лиги рестлинга (Gorgeous Ladies of Wrestling), появившейся на телеэкранах в середине 1980-х и ставшей приютом для всех неудачниц. Зачем смотреть: больше всего в сериале интересно смотреть на этих самых неудачниц. «Блеск» — спортивная драма, но также и комедия про женщин, которым судьба не протянет руку, и они вынуждены пинком ноги открыть себе дверь в шоу-бизнес — а то, что это шоу-бизнес откровенно трешевый и они еще не раз повиснут на канатах, дело десятое.

Смотреть Netflix , 3 сезона

«Бруклин 99» («Brooklyn Nine-Nine»)

Молодой беззаботный детектив Джейк Перальта довольно халатно относится к исполнению своих обязанностей, пока у него не появляется новый начальник. Он хочет наставить Джейка на путь истинный, чтобы тот начал более серьезно воспринимать службу. Зачем смотреть: отличная офисно-полицейская комедия от Майкла Шура и комика Энди Сэмберга («Палм-Спрингс»), которую обожают фанаты и до сих пор спасают от закрытия то при помощи петиций, то при помощи дружественных стримингов, приютивших шоу.

Смотреть Netflix , 5 сезонов

«Диета из Санта-Клариты» («Santa Clarita Diet»)

У риелтора Шейлы Хаммонд (Дрю Бэрримор) есть любящий муж (Тимоти Олифант) и дочь-старшеклассница, но скоро скучную семейную идиллию нарушит отсутствие у главной героини сердцебиения, а также проснувшийся у нее адский аппетит: она начнет есть людей (и много ругаться), а родные — ее покрывать. Зачем смотреть: Создатель сериала Виктор Фреско до этого работал на таких ситкомах, как «Альф» и «Динозавры», так что ему не впервой рассказывать о семействах со странностями. «Диета из Санта-Клариты» — занимательный жанровый эксперимент: что будет, если героями типичного зомби-хоррора с кровью и кишками сделать семейную пару с ворохом личных проблем? Получится черная (и чудовищно смешная) комедия про преодоление кризиса среднего возраста, отношения отцов и детей и осознание того, что только смерть может сделать человека по-настоящему живым, а близким придется с этим смириться.

Смотреть Netflix , 3 cезона

«Друзья» («Friends»)

Шестеро друзей живут в Нью-Йорке, ходят друг к другу в гости (в основном к Монике), читают лекции о динозаврах, снимаются в третьестепенных фильмах, готовят, работают в Bloomingdale’s, делают массаж, все время крутят романы, обсуждают их, сидят в кафе Central Perk и много шутят. Зачем смотреть: главный ситком — по мнению некоторых, с большим отрывом — всех времен и народов, энциклопедия жизни (в том числе русской) и набор шуток на любой случай. В том числе на тот, который вряд ли когда‑либо произойдет: скажем, что делать, ­если вы надели на голову индейку и не смогли снять.

Смотреть Netflix , 10 сезонов

«Как я встретил вашу маму» («How I Met Your Mother»

Архитектор Тед пытается найти женщину своей мечты и будущую мать своих детей (которым он через несколько десятилетий будет рассказывать историю своих поисков), в свободное время зависая с друзьями в баре. Зачем смотреть: «Как я встретил вашу маму» — те же «Друзья», только в нулевые: Нью-Йорк, бар за углом, соседи, романы, расставания, шутки, житейские афоризмы — ну и далее по всем пунктам.

Смотреть Netflix , 9 сезонов

«Американская семейка» («Modern Family»)

Ситком о жизни семейного клана Притчет­т из американского пригорода. Случаются и разводы, и приемные дети, и однополые браки, и межэтнический секс. Зачем смотреть: один из фундаментальных сериальных жанров тут поставлен с ног на голову. В «Американской семейке» новый статус-кво семейных отношений в США впервые был показан не как диковина, а как нечто само собой разумеющееся: сценаристы относятся к тому, что пара геев удочеряет вьетнамскую девочку, с тем же интересом, с которым исследуют кризис сред­него возраста «крутого папаши».

Смотреть Netflix , 10 сезонов

«Теория Большого взрыва» («The Big Bang Theory»)

У двух физиков-задротов появляется новая соседка по лестничной площадке — провинциальная блондинка Пенни, мечтающая об актерской карьере. Парни получают возможность регулярно общаться с женщиной, а Пенни учится отличать «Звездный путь» от «Звездных войн» — и преуспевает. Зачем смотреть: изучить современную физику вряд ли удастся (за вычетом кота Шредингера и эффекта Допплера), зато «Теория Большого взрыва» — идеальный путеводитель по миру гиков во всем его диком многообразии.

Смотреть Netflix , 12 сезонов

Подробности по теме Конец «Теории Большого взрыва»: почему нам будет не хватать долгоиграющего сериала Конец «Теории Большого взрыва»: почему нам будет не хватать долгоиграющего сериала

«Любовь» («Love»)

Героиня — эгоцентричная, подверженная разным аддикциям (секс, любовь, алкоголь, наркотики) девушка, не способная адекватно воспринимать чувства окружающих. Герой, на первый взгляд, довольно милый гик, на практике — страшный манипулятор и эгоист, ровно так же нечувствительный к эмоциям других людей. Почему они должны быть вместе? Этот вопрос будет волновать нас в течение всех десяти серий, и не факт, что мы в итоге получим на него ответ. Зачем смотреть: Ромком Джадда Аппатоу. Если вы ждали от «Любви» чего‑то напоминающего предыдущие сериальные проекты Апатоу вроде «Чудиков и чокнутых» или «Неопределившихся», то лучше даже не начинать ее смотреть. «Любовь» уместнее было бы сравнить с продюсерским проектом Апатоу «Девчонки», только вместо похождений двадцатилетних тут похождения тридцатилетних, вместо дружеских истерик — тихое обоюдное признание собственного несовершенства. «Любовь» — это псевдоромком про то, как двоих не самых приятных персонажей бесконечно притягивает и отталкивает друг от друга сама жизнь.

Смотреть Netflix , 3 сезона

«Проще простого» («Easy»)

Откровенный мамблкор (кино, где практически ничего не происходит, кроме естественных и живых разговоров) про современные отношения на Netflix. Например, Орландо Блум снялся в новелле про групповой секс, Эмили Ратайковски сыграла селфи-художницу, также есть эпизод про лесбийскую пару и серия, полностью снятая на испанском языке. Зачем смотреть: Один из адептов мамблкора — режиссер «Собутыльников» и «Ржунимагу» Джо Сванберг — снял эксцентричный сериал-антологию для Netflix, где в каждой серии остроумно разбирают актуальные проблемы семьи и отношений: полиаморию, гендерные роли, феминизм, альтернативные семьи.

Смотреть Netflix , 3 сезона

Подробности по теме «Easy» Джо Сванберга: 9 новых серий лучшего альманаха про любовь и отношения «Easy» Джо Сванберга: 9 новых серий лучшего альманаха про любовь и отношения

«Половое воспитание» («Sex Education»)

Работа режиссера «Катастрофы» и дебют дочери известного английского театрала Лори Нанн, где Джиллиан Андерсон играет сексолога и мать 16-летнего валлийского девственника Отиса. Мама ведет прием на дому, что с детства принесло Отису столько нежеланных знаний, что ему опротивели все сексуальные позывы, даже с самим собой. Но гены дают свое, и у него получается обсуждать сексуальные проблемы на уровне теоретика, что не может не пригодиться в пышущей пубертатом родной школе. Так он становится подпольным школьным секс-терапевтом, за что берет у распущенных подростков небольшую плату. Зачем смотреть: сериал лишь поначалу кажется стереотипной подростковой комедией с поправкой на современную гендерную текучесть, в чем‑то следуя «Большому рту» и «Концу ***го мира» того же Netflix, но довольно быстро позволяет расцвести своим персонажам и по-человечески доказать, что секс для юнцов в 2019 году все так же непрост, как кажется. «Sex Education» густо и исключительно хорошо написан без всякого пренебрежения и боязни перед подростками. Он прежде всего о людях, поэтому так ловко погружает в атмосферу неуверенности, даже если ваши юные годы давно ушли в прошлое.

Смотреть Netflix , 2 сезона

«Я никогда не…» («Never Have I Ever»)

Главная героиня «Я никогда не…» — 15-летняя Деви Вишвакумар (Майтрейи Рамакришнан), американка тамильского происхождения, в начале сезона прикованная к инвалидной коляске, ее лучшие подружки — китаянка и афроамериканка. Одна из них в результате оказывается лесбиянкой. Парень, на которого западает героиня, — наполовину японец, а его младшая сестра родилась с синдромом Дауна. Зачем смотреть: «Я никогда не…» не совсем стандартный молодежный сериал, наверное, во многом из‑за мультинационального состава персонажей. Все-таки индуска в качестве главной героини — большая редкость для американских сериалов. Предыдущая такая большая удача была связана с комедией «Проект Минди» Минди Калинг, которая здесь тоже значится создательницей сериала. Это не только позволяет создателям сериала выделиться в сонме похожих друг на друга тинейджерских ситкомов, но и дает им возможность создать очень яркий экзотический фон для рассказа своей истории. К примеру, сцены, в которых героини облачаются в сари разнообразнейших цветов, могут служить своего рода цветовой терапией и, кажется, способны вывести из легкой депрессии.

Смотреть Netflix , 1 сезон

Подробности по теме Netflix-хит «Я никогда не…»: цветовая терапия с отличными шутками Netflix-хит «Я никогда не…»: цветовая терапия с отличными шутками

«Жизни матрешки» («Russian Doll»)

Героиня с русскими корнями по имени Надя Вульвокова (о да, фамилия чудесная) расследует свою временную петлю дня рождения и смерти: сначала подозрение падает на наркотики, затем на мистику и религию, после на соседского парня, потом на материнские путы из детства и, наконец, ведет внутрь себя в отношении к другим, хотя эгоистичный образ зеркала висел перед лицом с самого первого кадра. Зачем смотреть: обидно названный «Днем сурка» для миллениалов (в этом есть доля правды), сериал расчехляет одну за другой, собственно как матрешку, все стандартные травмы современной зрелости, покрывающие иллюзию избавления от одиночества. До тех пор, пока Надя не доберется до сути: никто не заткнет дыру во вселенной, если ты не кинешься на нее сам и не поможешь тем самым другому. Наташа Лионн гордо и огненно кудрявится еще со времен «Американского пирога», поэтому в уборной она видала все эти шутки-сравнения с Пугачевой, которые проникли даже в официальные русские субтитры Netflix, хотя, понятное дело, в оригинале ничего подобного не имелось в виду.

Смотреть Netflix , 1 сезон

«Оранжевый — новый черный» («Orange Is the New Black»)

История по мотивам книги Пайпер Керман — о девушке, которая вынуждена мотать срок за транспортировку наркотиков. Не имея тюремного опыта, она с головой погружается в культуру женской колонии и неожиданно находит там признание, смех, слезы и любовь. Зачем смотреть: шоу про женскую любовь и дружбу во всех ее проявлениях придумала создательница сериала «Weeds» Дженджи Коэн, которая, как никто другой, умеет с юмором рассказать о женщинах. Тюремный колорит, оранжевые робы, неполиткорректный юмор и лесбийская тематика. Помимо прочего, сериал несет важную социальную миссию, рассказывая об условиях содержания женщин в тюрьмах: в основу сценария «Оранжевого» легли мемуары «отмотавшей срок» лесбиянки-наркоторговки.

Смотреть Netflix , 7 сезонов

«Жаркое американское лето» («Wet Hot American Summer: First Day of Camp»)

Сериал — приквел к одноименному малоизвестному фильму 2001 года, который был довольно глупой сатирой на столь же глупые молодежные секс-комедии 1980-х. Однако за это время вокруг «Лета» успел сложиться некий локальный культ, во многом из‑за того, что там в свое время снимались молодые будущие звезды — Брэдли Купер, Пол Радд и Элизабет Бэнкс. Если в фильме весь абсурд происходил в последний день летнего детского лагеря, то сериал же поведает о том, с чего все начиналось, — о первом дне. Зачем смотреть: хулиганский проект Netflix, который решил возродить безалаберную атмосферу «Жаркого американского лета» с приставкой «ретро». Причем с теми же актерами — например, Брэдли Купер снова перевоплотился в гея-вожатого. Все это напоминает встречу бывших одноклассников: вроде бы мило, что все в сборе, но в то же время как‑то неловко. Особой комичности добавляет тот факт, что все актеры успели постареть, а им приходится играть своих героев пятнадцатилетней давности. Вскоре из этой затеи родился второй сезон — продолжение десять лет спустя.

Смотреть Первый сезон: Netflix ; второй сезон: Netflix

«Хорошее место» («The Good Place»)

Уникальный сериал Майкла Шура — автора «Бруклина 99», «Парков и зон отдыха» и той самой серии «Черного зеркала» про лайки. Не самая порядочная блондинка в исполнении Кристен Белл после нелепой смерти из‑за какой‑то ошибки в небесной канцелярии попадает не в ад, а в рай. Зачем смотреть: внезапно отличная комедия NBC, которая по сюжету звучит как нечто на уровне шуток Адама Сэндлера, но благодаря правильному актерскому ансамблю и таланту шоураннера Шура «Хорошее место» становится очень смешным трактатом по этике, прощению и простой арифметике добра и зла, что так идеально и терапевтически сглаживает ощущения от 2020 года.

Смотреть Netflix , 4 сезона

Подробности по теме «Хорошее место»: лучшая комедия из тех, что вы еще не смотрите (и зря!) «Хорошее место»: лучшая комедия из тех, что вы еще не смотрите (и зря!)

«Жизнь после смерти» («After Life»)

После смерти жены [от рака груди] Тони (Рики Джервейс) впал в депрессию и несколько раз пытался покончить с собой. От суицида его спасают лишь забота о любимой собаке и походы в дом престарелых к отцу с деменцией (Дэвид Брэдли — Аргус Филч из «Гарри Поттера» и Уолдер Фрей в «Игре престолов»). В остальное время Тони смотрит предсмертные послания супруги, издевается над коллегами-журналистами, курит героин под Элтона Джона и заводит дружбу с секс-работницей. Зачем смотреть: для ценителей юмора, который бьет под дых, — самое то. «Жизнь после смерти» — полностью авторский проект мизантропа, убежденного холостяка и чайлдфри Рики Джервейса. Того самого стендап-комика, который много лет устраивал звездам Голливуда прожарку на «Золотом глобусе», а в середине нулевых придумал оригинальный «Офис», затем выстрелил с сериалами «Массовка», «Жизнь так коротка» и «Дерек».

Смотреть Netflix , 2 сезона

«Мертв для меня» («Dead to Me»)

Потеряв мужа в аварии, респектабельная калифорнийская риэлторша Джен (Кристина Эпплгейт, сестра Рэйчел из «Друзей») знакомится в группе психологической поддержки с бедовой, но милой Джуди (Линда Карделлини), которая тоже «страдает» и очень хочет дружить. Они быстро становятся подружками и вместе начинают искать того, кто сбил насмерть супруга Джен, но главный секрет их связи раскроется уже в конце первого эпизода. Зачем смотреть: интриги едва хватает на сезон, но главное в этом сериале — актерский дуэт, блестяще изображающий женскую дружбу на крови. Не так банально, как это зачастую показывают в кино, а через жизненные диалоги и хулиганские ситуации. В результате в этой компании просто приятно провести время в течение пары-тройки десятков трагикомичных серий.