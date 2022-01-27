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«Практически повторили концовку книги»: Чак Паланик о цензуре финала «Бойцовского клуба» в Китае

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:30

Американский писатель Чак Паланик, автор «Бойцовского клуба», высказался об измененном финале фильма Дэвида Финчера в Китае. Об этом сообщает TMZ.

«Ирония в том, что китайцы практически повторили концовку книги», — рассказал Паланик. Писатель отметил, что извращеннее то, что зарубежные издатели раньше редактировали роман, чтобы сделать его более похожим на фильм Финчера.

Кроме того, Паланик нашел ироничным тот факт, что все возмущаются цензуре в Китае, хотя его книги уже долгое время запрещают в США.

Ранее на сайте китайского потокового вещания Tencent Video показали картину «Бойцовский клуб» с другим финалом, который заканчивается без взрывов и общего хаоса.

В финале книги Паланика главный герой пытается убить себя в попытках остановить свое альтер эго Тайлера Дердена, но попадает в психбольницу. В версии для Китая в конце фильма появляется текст, который объясняет, что план «Разгром» был остановлен полицией, а Дерден арестован и отправлен в психиатрическую больницу, откуда вышел в 2012 году.

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