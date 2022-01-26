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Crytek официально подтвердила разработку Crysis 4

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:54

Немецкая студия Crytek официально анонсировала начало разработки шутера Crysis 4. Кроме того, компания опубликовала первый тизер.

В конце ролика на экране появилась большая цифра четыре и надпись с призывом «присоединяйся к путешествию и стань героем».

«Мы так рады сообщить вам эту новость, и нам действительно не терпится рассказать больше подробностей о том, что нас ждет впереди. Сейчас игра находится на ранней стадии разработки, так что это займет еще некоторое время», — рассказал генеральный директор Crytek Авни Йерли.

Он отметил, что команда студии усердно работает над тем, чтобы оправдать ожидание игроков и показать «настоящий шутер нового поколения».

Предыдущая часть серии Crysis увидела свет в далеком 2013 году. В октябре 2021 года на ПК и консолях вышли ремастеры Crysis, Crysis 2 и Crysis 3. Обновленная трилогия получила поддержку 4К-разрешения с возможностью динамического масштабирования. Кроме того, в шутерах улучшили освещение и подтянули текстуры.

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