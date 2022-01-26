«Пельмешки с мазиком» и пакет с пакетами: в соцсетях предложили альтернативные традиционные ценности

Накануне Минкультуры опубликовало перечень традиционных и чуждых России ценностей. В первой категории оказались гражданственность, ответственность за судьбу Отечества, высокие нравственные идеалы и приоритет духовного над материальным; во второй — культ эгоизма, вседозволенности и безнравственности. Со всем этим «Афиша Daily» разбиралась тут.
Однако не все русскоязычные пользователи оказались согласны с чиновниками. Некоторые признались, что едва ли соответствуют хотя бы половине предложенных ценностей, а другие сетовали на отсталость «скреп» от современности. Тогда они решили составить свои списки традиционных ценностей.
В твиттере отметили, что в перечне Минкультуры не хватает гастрономических ценностей, не менее важной материальной составляющей в жизни россиян. Так что дополнения с едой и трапезой тоже внесли.
Некоторые критики, иронизируя над традиционными ценностями, нашли место важным вещам. К примеру, проблемам в семье и поведенческим привычкам, которые портят жизнь и порой приводят к трагедиям.
Отрицание идеалов патриотизма, продолжения рода, созидательного труда — это не весь перечень разрушительных и чуждых ценностей по версии Минкульта. Однако он, по мнению юзеров, в чем‑то совпадает с мировоззрением Евгения Базарова, нигилиста и главного героя романа Тургенева «Отцы и дети».
На сайте, где публикуют проекты законов, перечень традиционных ценностей собрал 1566 дизлайков против 101 лайка.