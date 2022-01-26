перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Сбер» намерен купить российские универмаги «Стокманн» 18:54
Илон Маск призвал «Макдоналдс» начать принимать Dogecoin. Сеть согласилась, но это была шутка 18:49
Ракова: «Омикрон» стал доминирующим штаммом в Москве 18:12
Леонид Агутин рассказал о правилах цифровой безопасности в новой кампании «Авито» 18:09
Хлебозавод в Геленджике хотел продавать «блокадный хлеб». После критики его решили раздать бесплатно 18:05
В Костроме суд признал незаконными премии сотрудникам колледжа в 50 копеек 18:00
«Хиккан»/YouTube
«Пельмешки с мазиком» и пакет с пакетами: в соцсетях предложили альтернативные традиционные ценности 17:32
Crytek официально подтвердила разработку Crysis 4 16:54
Florence and The Machine выступят на фестивале Flow в Хельсинки 16:46
В Музее Москвы пройдет выставка бездомных животных «Юна» 16:15
Twitter сообщил о рекордном числе запросов от властей по всему миру на удаление контента 16:12
Кадр из фильма «Купе номер шесть»
«Купе номер шесть» Юхо Куосманена номинировали на премию «Сезар» 15:44
Хабаровский суд прекратил дело о неуважении к власти из‑за матерного стихотворения про «Мишу и Вову» 15:40
«Безудержные амбиции голодного авантюриста»: западные критики посмотрели трилогию о Канье Уэсте 15:29
Участники Franz Ferdinand танцуют в видео на новый трек «Curious» 14:55
Bloomberg: осенью Apple проведет крупнейшую презентацию гаджетов 14:50
В страны ЕС начнут пускать исходя из ковид-статуса человека, а не страны отправления 13:27
Фотобанк Moscow-Live/Flickr
Совфед одобрил закон о пожизненном заключении для педофилов Обновлено в 12:32
Deadline опубликовал полный сценарий «Человека-паука: Нет пути домой» 12:15
Юрий Дудь выпустил фильм о белорусской эмиграции «Как жить, если лишают родины» 11:48
Отключить рекламу

«Пельмешки с мазиком» и пакет с пакетами: в соцсетях предложили альтернативные традиционные ценности

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:32

Накануне Минкультуры опубликовало перечень традиционных и чуждых России ценностей. В первой категории оказались гражданственность, ответственность за судьбу Отечества, высокие нравственные идеалы и приоритет духовного над материальным; во второй — культ эгоизма, вседозволенности и безнравственности. Со всем этим «Афиша Daily» разбиралась тут.

Однако не все русскоязычные пользователи оказались согласны с чиновниками. Некоторые признались, что едва ли соответствуют хотя бы половине предложенных ценностей, а другие сетовали на отсталость «скреп» от современности. Тогда они решили составить свои списки традиционных ценностей.

Отсылка к мему «Идущий к реке»

В твиттере отметили, что в перечне Минкультуры не хватает гастрономических ценностей, не менее важной материальной составляющей в жизни россиян. Так что дополнения с едой и трапезой тоже внесли.

Некоторые критики, иронизируя над традиционными ценностями, нашли место важным вещам. К примеру, проблемам в семье и поведенческим привычкам, которые портят жизнь и порой приводят к трагедиям.

Отрицание идеалов патриотизма, продолжения рода, созидательного труда — это не весь перечень разрушительных и чуждых ценностей по версии Минкульта. Однако он, по мнению юзеров, в чем‑то совпадает с мировоззрением Евгения Базарова, нигилиста и главного героя романа Тургенева «Отцы и дети».

На сайте, где публикуют проекты законов, перечень традиционных ценностей собрал 1566 дизлайков против 101 лайка.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
детектив
Аллея кошмаров
Брэдли Купер сходит с ума в новом фильме Гильермо дель Торо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
опера
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома»
детектив
Крик
Переосмысление главного постмодернистского слешера 1990-х

Другие материалы по темам

Теги
Минкультуры
Афиша Daily
Люди
Евгений Базаров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить