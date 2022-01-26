«Пельмешки с мазиком» и пакет с пакетами: в соцсетях предложили альтернативные традиционные ценности

Накануне Минкультуры опубликовало перечень традиционных и чуждых России ценностей. В первой категории оказались гражданственность, ответственность за судьбу Отечества, высокие нравственные идеалы и приоритет духовного над материальным; во второй — культ эгоизма, вседозволенности и безнравственности. Со всем этим «Афиша Daily» разбиралась тут.

Однако не все русскоязычные пользователи оказались согласны с чиновниками. Некоторые признались, что едва ли соответствуют хотя бы половине предложенных ценностей, а другие сетовали на отсталость «скреп» от современности. Тогда они решили составить свои списки традиционных ценностей.