Franz Ferdinand выпустили новый сингл и анонсировали сборник хитов

Шотландские инди-рокеры Franz Ferdinand поделились новым синглом «Billy Goodbye» и сняли клип на него. В разговоре с NME фронтмен коллектива Алекс Капранос сказал, что трек вдохновлен дружбой, которая закончилась.

«Большинство дружеских отношений привносят в нашу жизнь прекрасные вещи, но не все они продолжаются всю жизнь. Отношения возникают, меняются, а иногда дружба уходит <…> Думаю, эта песня о том, что нужно взглянуть на дружбу и сказать: «Эй, все кончено, но, черт возьми, разве это не хорошо? Не забывайте ее лучшие моменты».

Черно-белый клип на песню был вдохновлен фильмами дадаиста Ганса Рихтера и наполнен образами, призванными напомнить о нашей смертности: исчезающие цветы, уходящее время и гаснущие свечи. Музыканты хотели сравнить празднование ушедшей дружбы с поминками по умершему человеку.