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Franz Ferdinand выпустили новый сингл и анонсировали сборник хитов

Семён Гудошников
Сегодня в 8:55

Шотландские инди-рокеры Franz Ferdinand поделились новым синглом «Billy Goodbye» и сняли клип на него. В разговоре с NME фронтмен коллектива Алекс Капранос сказал, что трек вдохновлен дружбой, которая закончилась.

«Большинство дружеских отношений привносят в нашу жизнь прекрасные вещи, но не все они продолжаются всю жизнь. Отношения возникают, меняются, а иногда дружба уходит <…> Думаю, эта песня о том, что нужно взглянуть на дружбу и сказать: «Эй, все кончено, но, черт возьми, разве это не хорошо? Не забывайте ее лучшие моменты».

Черно-белый клип на песню был вдохновлен фильмами дадаиста Ганса Рихтера и наполнен образами, призванными напомнить о нашей смертности: исчезающие цветы, уходящее время и гаснущие свечи. Музыканты хотели сравнить празднование ушедшей дружбы с поминками по умершему человеку.

В клипе можно увидеть новую барабанщицу Franz Ferdinand Одри Тейт. В конце октября она сменила за ударными Пола Томпсона, который был в составе группы более 20 лет. Тогда музыканты написали, что были шокированы уходом Томпсона, поскольку невозможно провести с кем‑то столько времени путешествуя по всему миру и не стать семьей. Говоря о новой участнице, артисты отметили, что «играть с ней кажется совершенно естественным, и она здорово смеется».

«Billy Goodbye» войдет в грядущий сборник лучших песен Franz Ferdinand «Hits to the Head», релиз которого намечен на 11 марта. Компиляцию составят из 20 песен, 18 из которых возьмут из пяти прошлых альбомов шотландцев, а два трека — «Billy Goodbye» и «Curious» — будут новыми.

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