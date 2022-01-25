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В России подготовят нормативы пожарной безопасности для строительства деревянных многоэтажек

Семён Гудошников
Сегодня в 22:57

МЧС России проведет испытания и подготовит нормативы пожарной безопасности для строительства деревянных многоэтажных домов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Анатолия Супруновского.

«Учитывая сжатые сроки решения вопросов дальнейшего развития сферы деревянного многоэтажного строительства, предполагается провести научно-исследовательские работы для первых пилотных проектов строительства жилых домов (до четырех этажей) и соцобъектов (до двух этажей)», — сказал он.

В дальнейшем МЧС планирует подготовить изменения в федеральные правила, которые позволят проектировать деревянные общественные здания выше двух, а жилые — до девяти этажей. Для этого потребуются дополнительные комплексные огневые испытания.

На прошлой неделе председатель «Сегежа Групп» Дмитрий Руденко сказал, что компания собирается построить первые в России деревянные многоэтажки. Два четырехэтажных дома для сотрудников они планируют возвести в городе Сокол Вологодской области. Доработкой законодательства для многоэтажного строительства сейчас занимается Минстрой.

В Европе многоэтажной деревянной архитектурой давно никого не удивить. В Швеции с 2014 года возводят типовые многоэтажки, на 99% состоящие из дерева. В английском графстве Глостершир бюро Захи Хадид строит первый в мире деревянный стадион, а во Франции с 2022 года все административные здания будут возводить наполовину из дерева или других материалов на биологической основе.

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