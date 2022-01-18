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В Вологодской области собираются построить первые в России деревянные многоэтажки

Семён Гудошников
Сегодня в 21:08

Первые деревянные многоэтажки в России могут построить в городе Соколе Вологодской области. Об этом председатель «Сегежа Групп» Дмитрий Руденко рассказал «Российской газете».

Компания согласовывает строительство в Соколе двух четырехэтажных деревянных домов. Если его одобрят, здания возведут до конца 2022 года.

По словам Руденко, многие российские регионы хотят строить из дерева дома и даже районы. Однако необходимого для этого количества CLT-панелей (Cross-Laminated Timber) не производится сейчас ни в России, ни за границей.

Глава «Сегежа Групп» отметил практические преимущества деревянных многоэтажек: они быстро строятся, обладают высокой сейсмоустойчивостью и создают меньшую нагрузку на фундамент. А простоять они могут, как и здания из бетона, не менее 50 лет.

Сейчас строительство деревянных многоэтажек в России требует специальных технических условий, которые не прописаны в нормах. Это делает здания дороже, а их возведение — длительнее.

В Европе многоэтажной деревянной архитектурой давно никого не удивить. В Швеции с 2014 года возводят типовые многоэтажки, на 99% состоящие из дерева. В английском графстве Глостершир бюро Захи Хадид строит первый в мире деревянный стадион, а во Франции с 2022 года все административные здания будут возводить наполовину из дерева или других материалов на биологической основе.

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