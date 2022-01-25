Студия Respawn выпустит три новые игры по «Звездным войнам»

Студия Respawn, разработавшая такие игры как Apex Legends и Titanfall, выпустит три новые игры по вселенной «Звездных войн». Об этом сообщил The Verge.

В планах компании — продолжение приключенческой игры «Star Wars Jedi: Fallen Orden», вышедшей в 2019 году, новый шутер и стратегия. Последнюю планируется выпустить совместно с разработчиками из Bit Reactor (ранее они работали в студии Firaxis Games).

«Мы большие поклонники „Звездных войн“ и нам не терпится поработать с Lucasfilm Games над новыми играми, которые мы хотели выпустить в течение многих лет», — сказал основатель Respawn Винс Зампелла.

В сентябре Lucasfilm представил аниме-антологию «Звездные войны: Видения». Над ним работали несколько топовых японских студий. «Афиша Daily» рассказывала подробно о необычном проекте.