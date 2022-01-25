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Роскомнадзор внес сайт iHerb в реестр запрещенных

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:38

Алтайский краевой суд отклонил апелляционную жалобу iHerb и оставил в силе решение Центрального районного суда Барнаула о внесении интернет-магазина iHerb в реестр запрещенных сайтов. Об этом Об этом сообщили «Ведомости».

Информацию на сайте iHerb признали запрещенной еще в августе после обращения Алтайской региональной общественной организации потребителей «Народный контроль». Поводом стало наличие в каталоге магазина БАДов и спортивного питания — последние нельзя ввозить в страну без специального разреешения Минспорта.

Экспертом на суде был главный внештатный клинический фармаколог Минздрава Татарстана Максим Максимов. Он указал на наличие в составе БАД продуктов с гормональной активностью, субстанций с серьезными побочными эффектами и противопоказаниями и завышенные дозировки витаминов и других веществ.

Суд решил, что качество и маркировка продукции на iHerb не соответствует техническому регламенту Евразийского экономического союза. Владельцы магазина не согласились с этим решением и попытались оспорить его, но безуспешно.

В данный момент доступ к ресурсу не ограничен. Роскомнадзор направил iHerb требование об удалении запрещенных материалов. «Владелец интернет-ресурса сообщил, что запрещенная информация с сайта удалена. На текущий момент осуществляется проверка», — сказали в РКН.

Издание отмечает, что запрещенной признана информация на сайте, однако речь в судебном решении не идет о конкретном разделе или страницах. Это означает, что доступ могут ограничить ко всему порталу.

В январе 2020 года Ульяновский областной суд обязал компанию-владельца iHerb удалить свое приложение для российских пользователей. Такое решение было принято после обращения прокуратуры, которая обнаружила, что через iHerb в России продавали «небезопасные биологически активные добавки (БАД), в том числе для детей, травы и объекты гомеопатии». В апреле того же года Роскомнадзор заблокировал приложение iHerb.

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