Суд в Барнауле признал запрещенной информацию на сайте интернет-магазина iHerb

Центральный районный суд Барнаула объявил запрещенной в России информацию на сайте американского интернет-магазина iHerb, который продает биологически активные добавки (БАД) и витамины. Об этом сообщают «Ведомости».

Суд вынес такое решение 24 августа, удовлетворив иск прокуратуры. Решение суда пока не вступило в силу. Если это произойдет, операторы должны будут ограничить доступ к доменному имени третьего уровня ru.iherb.com.

Прокуратура подала иск после обращения Алтайской общественной организации потребителей «Народный контроль». Активисты насчитали на iHerb больше 2000 позиций, нарушающих российские законы, но в исковое заявление вошли не все претензии. Организация в том числе пожаловалась на продажу питания для спортсменов, которое нельзя ввозить без специального разрешения Минспорта.

Экспертом на суде был главный внештатный клинический фармаколог Минздрава Татарстана Максим Максимов. Он указал на наличие в составе БАД продуктов с гормональной активностью, субстанций с серьезными побочными эффектами и противопоказаниями и завышенные дозировки витаминов и других веществ.

В январе 2020 года Ульяновский областной суд обязал компанию-владельца iHerb удалить свое приложение для российских пользователей. Такое решение было принято после обращения прокуратуры, которая обнаружила, что через iHerb в России продавали «небезопасные биологически активные добавки (БАД), в том числе для детей, травы и объекты гомеопатии». В апреле того же года Роскомнадзор заблокировал приложение iHerb.