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Роспотребнадзор отменил карантин для приезжающих из стран Южной Африки

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:44

Роспотребнадзор разрешил приезжающим из девяти стран Африки не проходить двухнедельный карантин. Об этом сообщили на официальном интернет-портале правовой информации.

С 26 января прибывающие из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии, Танзании, Лесото, Эсватини и Мадагаскара освобождены от необходимости находиться в самоизоляции. Эта мера была введена в начале декабря из‑за появления «Омикрон»-штамма коронавируса.

Тогда власти начали требовать от путешественников оставаться на карантине 14 дней, а также сдавать ПЦР-тесты на COVID-19 — один по прибытии и второй с 10-го по 12-й день после прилета. Такие же требования предъявляли к приехавшим из Гонконга.

В России за последние сутки выявили 67 809 новых случаев коронавируса — это максимум за всю пандемию. В Москве также установлен антирекорд: за день заболели 38 444 человека.

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