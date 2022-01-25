За последние сутки в России выявили 67 809 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это очередной максимум за всю пандемию — предыдущий антирекорд был зарегистрирован накануне, 24 января, и составил 65 109 заражений.
Суточный прирост в Москве увеличился с 19 509 до 38 444 (это также новый максимум). Следом по заболеваемости идут Петербург, Подмосковье, Нижегородская, Свердловская, Самарская, Ростовская и Воронежская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 11 241 109. За сутки умерли 681 человек, за все время — 327 448. Выздоровели 26 404 человека, за весь период — 10 071 740.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 355,8 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (72,9 млн), на втором — Индия (39,7 млн), на третьем — Бразилия (24,1 млн), на четвертом — Франция (16,8 млн), на пятом — Великобритания (15,9 млн).