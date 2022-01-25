За последние сутки в России выявили 67 809 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это очередной максимум за всю пандемию — предыдущий антирекорд был зарегистрирован накануне, 24 января, и составил 65 109 заражений.

Суточный прирост в Москве увеличился с 19 509 до 38 444 (это также новый максимум). Следом по заболеваемости идут Петербург, Подмосковье, Нижегородская, Свердловская, Самарская, Ростовская и Воронежская области.