Центробанк приостановил покупку валюты на фоне падения курса рубля

Центробанк России приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила из‑за падения курса рубля. Ранее доллар впервые с ноября 2020 года достиг отметки в 79 рублей, а евро — 89 рублей.

«Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков», — следует из сообщения регулятора.

К моменту написания заметки рубль отыграл у доллара и евро примерно по 50 копеек. Сейчас доллар — 78,6 рубля, евро — 88,7.

Решение о возобновлении покупки иностранной валюты «будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках», подчеркнули в ЦБ.

Кремль связал падение фондового рынка с «истерикой оппонентов». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, чем раньше она закончится, «тем быстрее будет все стабилизировано».

Сегодня НАТО объявил о переброске дополнительных истребителей и кораблей в Восточную Европу в связи с ситуацией вокруг Украины. Свое решение альянс объяснил тем, что Россия «продолжает наращивать военные силы» у границ соседнего государства.