НАТО увеличит военное присутствие в Восточной Европе из‑за ситуации вокруг Украины и России

НАТО направит дополнительные истребители и корабли в Восточную Европу в связи с ситуацией вокруг Украины. Свое решение альянс объяснил тем, что Россия «продолжает наращивать военные силы» у границ соседнего государства.

«Союзники по НАТО приводят силы в готовность и направляют дополнительные корабли и истребители для развертывания в Восточной Европе, укрепляя сдерживание и оборону союзников, поскольку Россия продолжает наращивать свою военную мощь на Украине и вокруг нее», — говорится в заявлении организации.

Дания направляет в Балтийское море фрегат и перебрасывает четыре истребителя F-16 в Литву для контроля воздушного пространства. Испания также выделит корабли для альянса и рассмотрит возможность отправки истребителей в Болгарию. От Франции отправится военный контингент под командованием НАТО, от Нидерландов — два истребителя F-35, один корабль и несколько наземных подразделений для сил оперативного реагирования в Болгарии.